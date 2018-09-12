«После их визитов пропало молоко». Кто допекает многодетную мать?

В редакцию «АиФ-Казань» жительница Казани Кристина Ледяева пришла с двумя детьми и группой поддержки — соседями, которые знают ее с рождения. Младшенькая, 8-месячная дочь, осталась с бабушкой.

Они живут в общежитии на ул. Технической, 39а. Более 10 лет назад завод «Кварт» должен был передать здание муниципалитету, но почему-то не передал. Соседний дом на ул. Технической, 39б уже давно прошел процедуру приватизации, жильцы стали собственниками квартиры, а его сосед превратился в нежилое здание. Более того, по данным архива, такого здания и вовсе нет. Однако оно есть и в нем по-прежнему живут люди.

«Это началось в 2014 году, после рождения первого ребенка, — рассказывает Кристина Ледяева. — Ко мне пришли из отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции «Промышленный» со словами, что на меня поступила жалоба как на плохую мать. Что я пью, гуляю, детьми не занимаюсь».

«Мы собрали всех жителей, у нас живет сейчас всего около 10 семей и спросили: кто написал жалобу? Все отрицали. Мы написали письмо в прокуратуру и Уполномоченному по правам ребенка в РТ, что никаких жалоб никто на Кристину не писал. Мы ее знаем с рождения», — подключается к разговору соседка Александра Манохина. — Мы думаем, что и писем никаких нет. Нам их не показывают».

Визиты полицейских и представителей опеки продолжаются уже четыре года. По словам соседей, проверяющие приходят раз в месяц. Пеняют на то, что на полу разбросаны игрушки, что в раковине лежит посуда, в квартире летают мухи.

«Я не обращала внимания», — признается Кристина. — У меня трое детей: самому старшему Кириллу — четыре года, Богдану — три, Виталине — восемь месяцев. Вы всегда успеваете пыль протирать? Однажды пришли, дети только что поели, а мне сразу: почему посуда не помыта? Ещё мне предъявляют претензии: почему дети не ходят в общий туалет? У нас живет 30 человек, два туалета, в которые их отпускать страшно».

«Эта семья у нас на контроле, она же молодая мама, — говорит Александра Манохина. — Мы же понимаем, трое детей, всё не успевают. Чем можем, тем помогаем». Ее удивляет, почему в другую квартиру, где тоже есть малолетние дети, а родители регулярно выпивают, проверяющие не приходят.

Соседи заявили «АиФ-Казань» что не раз были свидетелями некрасивых сцен, когда маму называли бранными словами. Вот только видеозапись никто сделать не догадался.

В последний визит дама из полиции пригрозила: решение об изъятии детей уже принято, скоро придет решение.

«У нас что, концлагерь»?

Ледяева одна воспитывает двух детей, отец Кирилла и Богдана упал с высоты на работе и разбился насмерть, отец младшей дочери не помогает. На алименты она не подает, объясняют, они не были расписаны.

Семья ютится в комнате площадью чуть больше 30 квадратных метров вместе с родителями Кристины. Папа работает на заводе «Кварт» и, собственно, поэтому они еще здесь. Коммерческий найм в старой общаге обходится семье в 11 тысяч рублей, которые вычитают из его зарплаты. Это да пособие на детей — вот и все деньги семьи. Порой, когда денег не хватает даже на хлеб, в столовой завода дают продукты в счет зарплаты.

В их квартире — стены с ободранными обоями, старенький телевизор и продавленная мебель.

«От семьи требуют сделать ремонт, а откуда деньги? И потом, семья здесь на птичьих правах, и смысл делать ремонт и вкладываться в жильё, из которого, того и гляди, выкинут?» — говорит соседка Александра Манохина. Она и другие соседи предполагают, что у такого пристального внимания есть причина — выселить семью с детьми нельзя, без детей задача упрощается.

Дом расположен напротив Центра гребных видов спорта, напротив — прекрасное озеро Кабан, по проекту планировки здесь появится красивая и благоустроенная набережная, с гостиницами на берегу. Не под нее ли «зачищается» место, задаются они вопросом.

«Как-то двое детей остались в деревне, я приехала с внуком и урожаем. Только зашли, я еще сумки не разобрала и они (комиссия из ПДН — Прим.авт.) заходят: «А что это у вас тут в прихожей? Я говорю: „Картошка“.

»Я вас лишу родительских прав!» — это она лично мне сказала. У меня сразу давление поднялось», — плачет мать Кристины Ольга Анатольевна. — Если дочери нет, начинается допрос: куда пошла, почему, в какую больницу. У нас что, концлагерь? Кристина не имеет права выйти из дома в магазин? Может, вообще не было никакого заявления? Может, они нас морально хотят добить, чтобы мы сами от детей отказались?»

После того, как соседи пожаловались Уполномоченному по правам ребенка, на семью обратили внимание в соцзащите. Привезли продуктов, недавно на благотворительном складе Кристина взяла хорошую детскую коляску.

Соседи считают: надо помочь этой семье, а не травить ее, тем более, что в органах опеки им сказали, что Ледяевы не стоят на учете. Если так, то почему их терроризуют? На днях написали коллективную жалобу в прокуратуру и Уполномоченному по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачиной. В письме детскому омбсудсмену они пишут, что в вину Ледяевым ставится и отсутствие горячей воды, и мошкара с мокрицами, но это не их проблемы, а вопросы ненадлежащего управления жилым фондом.

«Дети не должны жить в таких условиях»

Начальник отдела по делам несовершеннолетник УМВД России по г. Казани Наталья Александрова однако сообщила «АиФ-Казань», что вопроса о лишении Кристины родительских прав не стоит.

«Эта семья находится в социально-опасном положении. Согласно ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на учет семья ставится, если поступает информация о каком-либо неблагополучии. К нам было обращение, что дети ходят неопрятными, в одежде не по сезону, — сообщила Александрова. — Комиссия, состоящая из отдела ПДН, комиссии по делам несовершеннолетних и отдела опеки и попечительства, была у этой семьи, увидела, что семья малоимущая, в квартире — антисанитария: тараканы, мухи, грязные полы. Дети переболели чесоткой и лишаем (чесотку семья отрицает, а лишаем, говорят, заразились в песочнице на улице. — Прим.авт.). По закону проверять такие семьи мы должны не реже раза в месяц. Наверно, маме не нравится, что ее заставляют мыть посуду и убираться, но дети не должны жить в таких условиях».

А визиты отдела ПДН — это профилактическая работа.

Имеют ли право лишить прав из-за плохих жилищно-бытовых условий? «Нет, из-за этого прав не лишают, но мы составляем акт о том, что мы видим. А мы, когда приходим, видим одну и ту же картину. Мама должна осознавать, чем это может закончиться. Самое страшное — она может потерять детей», — говорит Александрова.

Когда забирают детей?

Согласно п.1 ст. 65 Семейного кодекса РФ, родители обязаны обеспечить потребности ребенка в питании, одежде, предметах досуга, в отдыхе и лечении. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяется родителям самостоятельными (ч.1 ст. 80 Семейного кодекса РФ).

«Дети ходят в садик, прививки сделаны, мы лично проверяли, — говорят соседи. — Мы сами ведем профилактические беседы с семьей, если видим недостатки. Опасности проживания здесь детей нет».

«Для отобрания ребенка должны быть очень веские основания, когда существует угроза жизни и здоровью ребенка, — пояснил «АиФ-Казань» руководитель правозащитной группы «Акцент» Булат Мухамеджанов . — Если женщина занимается воспитанием детей, соседи поддерживают ее, то видимых оснований для такого жесткого решения я не вижу. Визиты органов опеки не осуществляются ни с того ни с сего. Обычно им предшествуют жалобы от соседей, участковых, учителей. В таком случае, сотрудники опеки обязаны отреагировать на сигнал и выйти на место».

По словам эксперта, в соответствии со ст. 15 ФЗ «О полиции» сотрудники полиции имеют право входить в жилище без согласия проживающих в исключительных случаях: при спасении жизни и имущества, для задержания подозреваемых в совершении преступления, для пресечения преступления или для установления обстоятельств несчастного случая.

«Мать может написать заявление в орган опеки с требованием пояснить, на основании чего осуществляются эти визиты. Каждый раз они должны иметь причину для посещения. Также можно обратиться в прокуратуру по факту регулярных проверок. Нужно описать все, что происходит при этих визитах, привести показания соседей, которые могут подтвердить, что она добросовестная мама. Это может остудить пыл органов опеки», — резюмирует Мухамеджанов.