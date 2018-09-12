Многодетная семья из Владивостока нашла четвёртого сына «по объявлению»

Бывает так, что и дом полная чаша, и умницы-дети радуют сердце, и с супругом взаимопонимание, а для полного семейного счастья чего-то не хватает.

Такая история случилась с семьёй Кришталь из Владивостока, которая три года назад обрела недостающее звено — маленького сына Артёма. О пути к приёмному родительству рассказала многодетная мама Светлана.

Не случайные обстоятельства

— С мужем познакомились случайно, по телефону, когда во Владивостоке воду давали по часам. Я работала в ЖЭУ, отвечала на звонки абонентов, и вдруг позвонил страшно злой Сергей, возмущённый, что в доме нет ни горячей, ни холодной воды. Хотел выплеснуть весь свой гнев на оператора, но, услышав моё доброжелательное: «Добрый день, чем помогу помочь?», он успокоился. Вскоре сам заявился ко мне на работу с красной гвоздикой. Говорит, хотел посмотреть на «чудо ЖЭУ» воочию. С тех пор мы идём по жизни вместе, — рассказывает Светлана.

В семье родилось трое детей: старшая дочь Софья, 18 лет, сын Богдан, 10 лет и Алёна, 8 лет. Но счастливая мама нет-нет, да вспомнит о своей старой детской мечте: подарить дом ребёнку, оставшемуся без родительской любви.

— Эта мысль впервые посетила меня ещё в школьном возрасте. В детстве у меня было слабое здоровье, и я часто лежала в больнице, где общалась с воспитанниками детского дома Артёма. Однажды в палату привели семью из трёх сестрёнок, с которыми мы очень подружились. Даже после выписки мы продолжили общаться. Особенно в душу мне запала годовалая девочка — я сопровождала её по жизни несколько лет подряд, будучи совершеннолетней, даже стала брать её на каникулы в свою семью, — продолжает многодетная мама.

Когда девочке исполнилось 13 лет, её забрали усыновители из Америки. Казалось бы, долг перед ребёнком выполнен: малышка обрела своих новых родителей, зажила счастливой жизнью нормального подростка… Спустя три года Светлана позвонила директору уже знакомой коррекционной школы-интерната (КШИ) на ул. Красного Знамени Владивостока и сказала: «Не могу сидеть, сложа руки, хочу помогать одиноким ребятам». «Приезжайте в гости», — ответили на том конце провода. Так был дан старт волонтёрской деятельности семьи Кришталь, благодаря которой они встретили приёмного сына.

Наш мальчик

Светлана признаётся, что путь её семьи к счастливому приёмному родительству прошёл через печальный опыт. В 2013 г. в КШИ поступили новые дети из краевого дома ребёнка, с одним из которых у супругов случилась то, что приёмные родители называют «любовь с первого взгляда».

— Мальчику было четыре года. На семейном совете единогласно решили забрать малыша. С супругом побежали в Школу приёмных родителей, стали собирать документы, параллельно представляя день, когда станем одной большой семьёй, как вдруг на горизонте показалась родная бабушка ребёнка. Вопрос, с кем останется мальчик, даже не поднимался: при выборе между приёмной и кровной семьей в приоритете родственники. Для нас это была личная трагедия, особенно для мужа — он очень сильно прикипел к малышу. Так сильно, что на моё предложение подарить тепло и ласку другому ребёнку ответил «нет», — рассказывает приёмная мама.

Спорить с мужем Светлана не стала, но и желание принять в семью ребёнка тоже не проходило. Она продолжила волонтёрскую деятельность в КШИ. И в очередной раз, просматривая информационные группы, будущая приёмная мама увидела крик о помощи. Мальчик из дома ребёнка в Находке срочно нуждался в опекунах, иначе ему грозил перевод в Екатериновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

— Я знала о Тёме и до рокового сообщения — несмотря на диагноз «детский церебральный паралич», у него светлая голова. Он любимец многих волонтёров, но забрать его к себе люди не могли по разным причинам. Я тоже изначально не планировала брать его под опеку, «сердце не ёкало», но почему-то всё чаще перед глазами стояла именно фотография Артёма, — вспоминает Светлана.

Добро пожаловать домой!

Решение о принятии ребёнка-инвалида в семью супруги решили держать в секрете от всех — родственников, друзей, кровных детей — из боязни быть непонятыми. Правда, дети почти сразу догадались о грядущем пополнении в семье и были несказанно рады. Диагноз Артёма будущих брата и сестёр не смущал совершенно.

— В марте мы начали оформлять документы, познакомились с сыном, стали брать на выходные к себе, а в декабре он стал полноправным членом нашей семьи. Через месяц после образования приёмной семьи, в январе, Тёме исполнилось четыре года. Сейчас ему шесть с половиной лет и это самый замечательный, умный мальчик на свете. У него даже семейное прозвище «профессор», — продолжает Светлана.

— Артёма мы взяли под опеку. Считаю, что юридический статус не может повлиять на уровень любви в семье — Тёма наш сын и точка, а льготы, выплаты и дополнительные медицинские услуги — хорошее подспорье для успешной и качественной реабилитации ребёнка с ДЦП. Диагноз нас не пугает, мы понимаем, что с ребёнком нужно долго и регулярно заниматься, что это будет непросто, но наша семья готова преодолеть любые трудности, чтобы наш сын вырос полноценным членом общества, — обозначила приёмная мама.

Супруги убеждены — дети с ОВЗ должны воспитываться в семьях граждан, ведь только под контролем любящих и ответственных взрослых можно победить даже самый сложный диагноз. Например, на первых занятиях с массажистом состояние маленького Артёма оценивали не иначе как «кисель», а уже через несколько занятий у малыша стали чувствоваться мышцы. Сейчас никто с первого взгляда не увидит диагноз Тёмы: ребёнок бегает, прыгает, катается на велике.

— Смазанную речь исправляем с логопедом, походку — с массажистом и на занятиях по реабилитации. Больше у нас проблем нет — Артём незаметно для нас сам научился читать и считать до ста, играет на музыкальных инструментах. Изначально нам говорили о перспективе учёбы в спецшколе, но в следующем году сынок пойдёт в первый класс обычного учебного заведения, — отметила мама. — У Тёмы в доме ребёнка были замечательные, чуткие воспитатели, которые реально были для него как мамы, но при всём человеческом желании, они не могли уделять должное внимание всем детям.

По мнению Светланы, будущих кандидатов в приёмные родители не должны пугать диагнозы детей: многие из них улетучиваются через несколько месяцев в семье, более сложные купируются родительской любовью и заботой. А бывают случаи, когда такие страшные диагнозы, как «умственная отсталость», ставящие крест на «семейной» судьбе ребёнка, оказываются лишь недосмотром врачей.

— Берите детей на каникулы, общайтесь с ними, проводите независимое обследование здоровья. Чем раньше ребёнок с ОВЗ попадёт в любящие руки, тем у него больше шансов раз и навсегда распрощаться с проблемами со здоровьем. Но подходите к приёмному родительству ответственно, ведь возврат — вторичное сиротство, очень страшное, калечащее детей явление, — подытожила Светлана.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Ребёнку нужна семья!»

КСТАТИ

Приёмная семья образуется на основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью. Договор о передаче детей заключается между органом опеки и попечительства и приёмными родителями.