Более 200 детских площадок установили в Подмосковье с начала года

Более 200 детских площадок установлены во дворах Московской области с начала года, сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов . Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 12 сентября.

«Всего в 2018 году по губернаторской программе планируется установить 221 новую детскую игровую площадку. Большинство детских городков уже введено в эксплуатацию, на остальных объектах завершаются работы по благоустройству», — сказал Пестов.

Он добавил, что свыше тысячи объектов установлено и отремонтировано в рамках реализации областной программы по комплексному благоустройству дворовых территорий.

1 июня сообщалось, что свыше 50 тысяч детей получили современные детские площадки по губернаторской программе «Наше Подмосковье». Министр жилищно-коммунального хозяйства Евгений Хромушин отметил активное участие родителей в обсуждении будущих игровых элементов.

Он также подчеркнул, что абсолютно на всех объектах было использовано двухслойное покрытие, которое не только травмобезопасное, но и «создает комфорт для детских ножек, пружинит». Кроме того, на новых площадках монтируются видеокамеры с целью повысить безопасность молодых жителей Подмосковья, добавляется на сайте регионального правительства.