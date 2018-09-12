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В Подмосковье установили более 200 детских площадок по губернаторской программе в 2018 г
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В Подмосковье установили более 200 детских площадок по губернаторской программе в 2018 г 

РИАМО + ещё 3 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Свыше 200 детских площадок установили в Подмосковье по губернаторской программе с начала текущего года, всего планируется построить 221 площадку, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«С начала 2018 года на территории Подмосковья по губернаторской программе установлено уже 204 современных детских площадки. Всего в 2018 году по губернаторской программе планируется установить 221 новую детскую игровую площадку. Большинство детских городков уже введено в эксплуатацию, на остальных объектах завершаются работы по благоустройству», — сказал Пестов.
О добавил, что еще свыше тысячи площадок установлено и отремонтировано в рамках областной программы по комплексному благоустройству дворовых территорий.
Новые детские игровые площадки рассчитаны на детей различных возрастных категорий. Они устанавливаются с учетом современных требований к безопасности. Все игровые городки оборудуются специальным ударопоглощающим резиновым покрытием, удобными игровыми и спортивными элементами. Также на новых детских площадках устанавливается наружное освещение и видеонаблюдение.
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