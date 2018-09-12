Малыши замерзают в детских садах Новосибирска

Крохи-дошколята в Новосибирске приходят в детский сад в утепленных колготках и свитерах. «У меня минус 2 ребенка каждый день. Вчера из списочного состава 28 человек было 14, сегодня пришло 12, — рассказывает воспитатель одного из садиков Первомайского района Ирина Быкова. — Те, кто ходит, чихают и сопливят. После прогулки ребятишки не могут согреться в группе, поэтому почти перестали гулять.

Дети нигде не могут отогреться — ни дома, ни в саду. Отопления нет и в помине».

Масляные радиаторные батареи принесли из дома сердобольные родители, по одному в игровую и в спальню, но и дополнительные источники тепла не особо выручают. Термометр в группе упорно не поднимается выше 18-, несмотря на два обогревателя.

Информационный портал о государственных и частных детских садах дает такую информацию: согласно Приложению N 3 к СанПиН 2.4.1.3049-13, в игровых ясельных группах температура должна быть не ниже 22 —

24 °C, в младшей, средней и старшей группе — 21 —

23 °C тепла. А в спальнях для детей всех возрастов воздух должен быть прогрет до 19 —

20 °C «Мы постоянно водим детей в музыкальный зал попрыгать и поиграть в подвижные игры, чтобы согреться», — говорит воспитатель. В ущерб творческим занятиям — лепке, рисованию, аппликациям — малыши играют в салки, чтобы не мять отвердевший от холода пластилин замерзшими ручками. Но воспитатели даже в непростой ситуации улыбаются — зато горячий суп малыши стали доедать до последней ложки и даже просить добавки. Занятия физкультурой здесь отложили до лучших времен, спортивную форму — шорты и футболки — убрали в шкафчики.

Хуже обстоят дела в сончас. «Принесите теплые пижамы для сна в сончас на время, пока не включат отопление. В спальне стоит обогреватель, но он не успевает нагреть комнату», — такое сообщение получили родители группы «Тигрята» в мессенджере WhatsUp. «Мы принесли кофточку и фланелевые штанишки с носочками. В саду холодрыга», — пишут в родительском чате группы мамы дошколят. Пока дети спят под одеялами в теплых вещах, воспитатели тоже греются возле калорифера.

«Я свою привожу утром и стараюсь уйти побыстрее, чтобы не слышать кашля детей вокруг. Когда забираю, трогаю дочкины руки — ледяные, несмотря на то, что ребенок ходит в группе в свитере и утепленных колготках», — вздыхает мама трехлетней девочки Киры в зеленой вязаной кофте, которая многозначительно шмыгает носом. Уже завтра малышку не приведут в садик, оставив дома с бабушкой.

У кого нет возможности посидеть дома с ребенком, на свой страх и риск водят малышей в садик, одевая потеплее. Многие родители вынуждены брать больничный по уходу за простывшим малышом.

В Бердске детские сады закрываются из-за холодов — в одной из групп садика №27 разом слегли сразу семь малышей, поэтому власти приняли решение временно приостановить работу группы. Здесь температура в спальне такая же, как и в первомайском садике — всего 18 градусов.

Точную дату подачи отопления основной поставщик тепла СГК и муниципалитет пока назвать не могут. Итоговое решение о старте подачи отопления принимается мэрией, но глава города еще не подписал соответствующее постановление о начале отопительного сезона. По нормативам эксплуатации жилищного фонда отопительный период начинается, если в течение пяти суток подряд среднесуточная температура не превышает +8 градусов.