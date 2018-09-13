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В детских садах и школах начали включать отопление
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В детских садах и школах начали включать отопление 

ngs.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ngs.ru
Теплоэнергетики начали подключать к отоплению детские сады, школы и больницы Новосибирска.
По информации пресс-службы «Сибирской генерирующей компании», к отоплению уже подключено около 150 зданий.
«Традиционно тепло сначала получают школы, детсады, медицинские учреждения, затем жилой фонд. Однако, когда температура в помещениях социальных объектов ниже утвержденной СанПином, по обращению руководителя социального учреждения в «Тепловые сети» СГК тепло при наличии технической возможности подается в течение одного-двух дней. Это решение было принято совместно с профильным департаментом мэрии», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.
Жилые дома начнут подключать к отоплению после того, как постановление подпишет мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Ещё до нового похолодания городские власти сообщили о том, что скоро в домах новосибирцев дадут отопление — это может случиться уже в течение недели.
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