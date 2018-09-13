В детских садах и школах начали включать отопление

Теплоэнергетики начали подключать к отоплению детские сады, школы и больницы Новосибирска.

По информации пресс-службы «Сибирской генерирующей компании», к отоплению уже подключено около 150 зданий.

«Традиционно тепло сначала получают школы, детсады, медицинские учреждения, затем жилой фонд. Однако, когда температура в помещениях социальных объектов ниже утвержденной СанПином, по обращению руководителя социального учреждения в «Тепловые сети» СГК тепло при наличии технической возможности подается в течение одного-двух дней. Это решение было принято совместно с профильным департаментом мэрии», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.