Эпидемия менингита в Тюменской области: 15 человек госпитализированы

В Тюмени 15 детей были госпитализированы в больницу с подозрением на менингит. От страшного заболевания в этом году уже умер один годовалый ребенок.

Мамы бьют тревогу: детей, попавших в больницу с подозрением на менингит, тошнит, у них болит голова. Некоторые родители сообщили 72.ru о переполненной в городе инфекционной больнице. Однако в областном департаменте здравоохранения сообщили, что повода для паники нет, и ситуация находится под контролем.

По информации Роспотребнадзора, в этом году от менингита уже умер годовалый малыш. Еще один летальный случай произошел в прошлом году.

По данным областной клинической инфекционной больницы, количество обращений по подозрению на менингит для этого времени года на данный момент ниже среднего уровня.

Всего, с начала 2018 года и по сегодняшний день, лабораторно было подтверждено 213 энтеровирусных инфекций, из них менингит был выявлен в 27% случаев.

Сейчас в отделении больницы с подозрением на менингит находится порядка 15 человек, но данный диагноз у поступивших еще лабораторно не подтвержден.

Менингит — это смертельно опасное заболевание. При первых же его симптомах необходимо незамедлительно обратиться в больницу.

При не вовремя начатом лечении 50% случаев заканчиваются летальным исходом. Даже при ранней диагностике заболевания и адекватном лечении до 16% пациентов могут умереть в первые же сутки.

Самым эффективным способом защиты от менингита на сегодняшний день является вакцинация.

По информации Роспотребнадзора, в 2017 и 2018 году было зафиксировано по одному летальному исходу от менингококковой инфекции. В результате заражения скончались годовалый малыш и 3-летний ребенок. В ведомстве пояснили, что оба ребенка не были привиты.

Фото превью — tula.glavny.tv