Детские оздоровительные лагеря за сезон оштрафованы на 874 тысячи рублей

В Калининградской области подведены итоги федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора летней оздоровительной кампании 2018 года:

— В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 100% персонала от числа подлежащих, среда прошли гигиеническое обучение и медицинские осмотры.

На носительство возбудителей острых кишечных инфекций вирусной этиологии обследовано 128 человек из числа сотрудников пищеблоков. По результатам обследований у 10 работников выявлено носительство возбудителей острой кишечной инфекции вирусной этиологии, в связи с чем они не допущены к работе (либо временно отстранены от работы), прокомментировали в Калининграде сегодня, 12 сентября 2018 года, собкору Мой Калининград в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

— С целью упорядочения передвижения организованных групп детей за пределы области другими видами транспорта, Управлением обеспечено взаимодействие с организаторами поездок, в т.ч. турагентствами (туроператорами) в части получения заблаговременно информации о выезде детских групп, в целях направления рекомендаций по осуществлению мероприятий в рамках безопасности во время перевозок детей к местам отдыха и обратно, проведения инструктажей с сопровождающими и родителями, выдачи памяток о профилактике инфекционных заболеваний

Рассмотрено 276 заявлений на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения (далее — СЭЗ), на что выдано 276 СЭЗ на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

Перед началом летней оздоровительной кампании и в её процессе проведен контроль за исполнением требований по акарицидной обработки территорий 16 загородных оздоровительных учреждений. Обработана территория площадью 86,7 га. Также обработаны 321,2 га территории пришкольных лагерей, скверов и парков, которые задействованы учреждениями с дневным пребыванием детей. Организовано проведение энтомологического контроля качества обработки территорий. По результатам обследования территорий клещей не обнаружено. Это обеспечило не допущение случаев присасывания клещей. Проведены дератизационные и дезинсекционные обработки территорий ЛОУ, согласно договорам.

На территории Калининградской области в летний период 2018 года функционировало 276 учреждений различных форм отдыха и оздоровления:

— 16 загородных учреждений (10192 чел.);

— 249 учреждений с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях, спортивных школах, домах творчества, подростковых клубах (32108чел.);

— 2 санатория (950 чел.);

— 1 палаточный лагерь (250 чел.);

— 8 лагерей труда и отдыха (400 чел.).

В этих учреждениях охвачено летним отдыхом 43900 детей.

В период подготовки и проведения оздоровительного сезона Управлением проведена 151 проверка, из них: 61 плановая и 90 внеплановых.

В рамках плановых и внеплановых выездных проверок осуществлялся лабораторный контроль качества и безопасности питания, водоснабжения и соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

Отобрано: 253 пробы готовых блюд по микробиологическим показателям, 370 проб — по санитарно-химическим, в том числе 261 проба — на калорийность и полноту вложения, 74 пробы — на качество термической обработки, 35 проб — на вложение витамина С, 929 смывов; 169 проб пищевых продуктов на соответствие требований ТР ТС по санитарно-химическим показателям и 82 пробы по микробиологическим показателям.

По результатам исследований не отвечали гигиеническим требованиям: 2 пробы готовых блюд (0,8%) по микробиологическим показателям, 6 проб (2,3%) по калорийности, 2 пробы на вложение витамина С, 2 пробы пищевых продуктов не соответствовали требованиям ТР ТС по микробиологическим показателям (2,4%), одна проба пищевых продуктов не соответствовала требованиям ТР ТС по санитарно-химическим показателям (0,6%), в 13-и смывах (1,4%) обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Проведены исследования 374 проб водопроводной воды, 36 проб воды из чаши бассейнов, 44 пробы из мест купания на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, 120 проб почвы на наличие яиц гельминтов. Три пробы водопроводной воды не отвечали гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям и одна проба песка по паразитологическим показателям в период подготовки ЛОУ. После проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий и повторного отбора проб результаты соответствовали гигиеническим требованиям.

За нарушения санитарного законодательства составлено 252 протокола об административном правонарушении. Наложено 228 административных штрафов на общую сумму 873900 рублей, остальные находятся на рассмотрении. Снято с реализации 10,2 кг продукции, из-за нарушения условий хранения.

Отстранены от работы в ЛОУ 26 человек, в том числе 18 работников по причине отсутствия сведений в личных медицинских книжках о профилактических прививках и неполного лабораторного обследования при устройстве на работу, 8 носителей ротавирусной инфекции.

По результатам оценки эффективности оздоровления отдохнувших детей в сезон 2018 года выраженный оздоровительный эффект отмечен у 95% обследованных, слабый — у 5%.