Областную детскую клиническую больницу посетил руководитель Японского центра по развитию торгово-экономических связей в России Ютака Кунугида

Визит связан с предстоящей стажировкой в Японию уральских врачей в рамках программы «Модернизация медицины».

В учреждении здравоохранения гость познакомился с работой отделения анестезиологии реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Заведующий отделением Марк Пруткин рассказал о системном подходе в решении вопросов маршрутизации и выхаживания детей, рожденных с экстремально низкой и очень низкой массой тела, акцентировав внимание на том, что Свердловская область имеет одни из самых низких в России показателей неонатальной и младенческой смертности. Марк Пруткин отдельно отметил успешное сотрудничество с коллегами из других стран, в том числе и из Японии, которые в этом году приняли участие в ежегодном Евро-Азиатском неонатальном форуме, представив свой опыт и достижения в выхаживании детей.

«Хочется отметить, что представленные уникальные технологии по выхаживанию малышей со всей Свердловской области, применяемые в медицинском учреждении, соответствуют мировым стандартам. Вместе с работой профессиональных врачей здесь так же создана очень доброжелательная атмосфера и возможность для родителей быть с ребенком в любое время», — поделился Ютака Кунугида.

Во время знакомства с областным перинатальным центром гость отметил его современность, оснащенность, доступность и комфортные условия пребывания для пациенток и малышей.