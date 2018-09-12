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На Дне открытых дверей в КЦ «Доброволец» отпразднуют День сока
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На Дне открытых дверей в КЦ «Доброволец» отпразднуют День сока 

Префектура Зеленоградского административного округа + ещё 1 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
16 сентября в 11.00 состоится еще одно яркое мероприятие для детей и их родителей в Культурном центре «Доброволец» Зеленограда.
Маленькие участники Дня открытых дверей смогут познакомиться с педагогами клуба и принять участие в интересных мастер-классах. Для родителей будут проводиться консультации специалистов по различным творческим направлениям. Также в рамках праздника «День сока» в Культурном центре состоится дегустация этого полезного напитка.
День обещает быть не только интересным, но и вкусным! По всем вопросам звоните по телефону: 8-925-1209-676. Мероприятие пройдет по адресу: Зеленоград, корпус 1209.
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