На Дне открытых дверей в КЦ «Доброволец» отпразднуют День сока

16 сентября в 11.00 состоится еще одно яркое мероприятие для детей и их родителей в Культурном центре «Доброволец» Зеленограда.

Маленькие участники Дня открытых дверей смогут познакомиться с педагогами клуба и принять участие в интересных мастер-классах. Для родителей будут проводиться консультации специалистов по различным творческим направлениям. Также в рамках праздника «День сока» в Культурном центре состоится дегустация этого полезного напитка.

День обещает быть не только интересным, но и вкусным! По всем вопросам звоните по телефону: 8-925-1209-676. Мероприятие пройдет по адресу: Зеленоград, корпус 1209.