Родитель учителю не товарищ!

Ну раз уж учебный год, раз уж школа, то меня, конечно, распирает. Я очень часто сталкиваюсь с мнением многих педагогов о родителях. Дескать, «наглые, носятся со своими детьми, как с писаной торбой, лезут не знаючи в школьные процессы, неблагодарные, перед их детьми тут на цыпочках пляшут, а они ещё чего-то требуют, не занимаются воспитанием своих детей, а нам потом объясняй им элементарные вещи!». И много ещё интересного узнаёшь про родителей от учителей и работников администрации школы. Лучший родитель для школы — это тот, который безропотно и с готовностью принимает все школьные правила, не задаёт вопросов и помогает школе делать из своего ребёнка удобного для системы, беспроблемного и стандартного человека. Но стоит прийти в школу с вопросом, как тебе аккуратно объяснят, как ты неправ, а они точно знают, как правильно. А отстаивание своего мнения или интересов ребёнка расценивается как агрессия. Создаётся впечатление, что родители для школы — такая неприятная и досадная помеха на пути к нормальной и спокойной работе. Они во всё суют свой нос, требуют каких-то привилегий, якобы необоснованно злятся и ничего, конечно, не понимают.

На мой взгляд, тут вот какой интересный процесс происходит. Школа точно знает, как обращаться с детьми, чтобы они были удобными. Их можно запугивать: «Кол поставлю, будешь всё лето ко мне ходить исправлять!». Можно ими манипулировать, можно нарушать их границы: «Кто ты такой, чтобы своё мнение иметь?». Можно применять к ним разного рода насилие в духе: «Стоять весь урок будете, раз вести себя не умеете», или даже унижать отдельных учеников перед всем классом или коллективом школы: «Вырядилась, как проститутка, в этой блузке!». Это те методы, которыми школа привыкла работать с детьми, очень действенные, надо сказать, методы. Дети, особенно маленькие, воспринимают учителя почти как полубога и верят ему безгранично. И сказанное устами педагога «Ты тупой, как валенок» навсегда может стать якорем для самооценки, за который можно дёргать ребёнка в нужные моменты.

А вот с родителями такой финт ушами не проходит. И школа не очень хорошо знает, как обращаться со взрослыми людьми, которые могут быть ещё и недовольны существующим положением дел. Часто я сталкивалась с травлей отдельных родителей, которые смели задавать неудобные вопросы, выступать против оскорблений и унижений не только своих, но и чужих детей. И при этом в глазах школы они были неадекватами, которым что-то там показалось, а они бучу подняли.

В данный момент я замечаю, как смещаются ценности у родителей и как не хочет с этим мириться школа. Многим родителям становится важно, чтобы на их детей не орали, они хотят, чтобы дети не боялись ходить в школу, чтобы не плакали по вечерам над уроками или не страдали от школьной травли. Они приходят с этим в школу, а там это всё неважно! Там родителям тыкают в нос категорией учителя, его регалиями, показывают праздничную отчётность, а про ребёнка говорят: «Он сам виноват, и это вы его неправильно воспитали!». И чем больше будет наворачиваться ком претензий, тем отчётливее школа будет занимать оборону: «Мы не виноваты, это всё родители!».

Причём я не исключаю, что бывают хамы-родители, от которых действительно нужно уметь защищаться, прекращать с ними диалог. Я абсолютно против того, чтобы звонить учителю поздно вечером с вопросами и нарушать таким образом его границы. Вот я, рядовая, обычная мать, почему-то сейчас сижу и думаю о том, где я там нагрешила в отношениях с педагогом, где-то внутри испытываю вину за свой не очень уважительный тон и вообще за то, что смею тут претензии предъявлять. А в это время огромное количество учителей уверены в своей правоте, когда орут на первоклашек, когда унижают подростков, когда запугивают детей колами и службой ПДН. Им нормально, они точно уверены в своей адекватности!

И беда тут в том, что мы варимся в одном котле школьного образования, нам бы пытаться помочь друг другу, чтобы сдвинуть огромную махину школьного режима. Чтобы не ломать детей в угоду системе, а адаптировать саму систему под нужды детей, чтобы было легче и интереснее учиться, чтобы было свободнее и проще работать учителям. Возможно, тогда мы научимся приходить к соглашению, не кидаться друг в друга обвинениями, а искать вместе выход. Но, к сожалению, я ещё ни разу не слышала, чтобы педагоги в массе своей задавались подобными вопросами. Они ругают администрацию, родителей, детей, но очень редко задумываются о том, как можно изменить то, что их не устраивает.

Мы все неидеальны. Трудно быть мягким учителем, когда у тебя 30-45 человек в классе, на плечах — тома отчётности и постоянные требования администрации. И так же тяжело быть понимающим родителем, когда твой ребёнок приходит домой и говорит, что его называют в школе бестолочью. На мой взгляд, единственное, что мы сейчас можем, — это понять, что между нами стоят дети, и они точно не виноваты в том, что нам трудно договориться.