Месть родным или безысходность? Эксперты о том, почему дети уходят из дома

В начале недели в Краснодаре пропал третьеклассник, мальчик ушёл в школу и не вернулся. Его искали две ночи. К счастью, нашли. И это далеко не единичный случай, статистика пугает. Дети убегают из дома, родители в шоковом состоянии мечутся по городу, подключают полицию и волонтёров. Почему это происходит, «АиФ-Юг» разбирался вместе с экспертами.

Две ночи на улице

Когда в Краснодаре пропал девятилетний мальчик, его мама смогла обратиться в полицию только на следующие сутки.

«Была организована доследственная проверка. Как выяснилось, ребёнок ушёл из дома. Утром следующего дня он вернулся, взял из копилки деньги и вновь покинул место жительства. После этого он на связь не выходил, и его местонахождение было неизвестно», — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ребёнка искали правоохранители и волонтёры. Десятки неравнодушных краснодарцев вышли ночью на улицы и прочёсывали буквально каждый квартал, искали тёмноволосого мальчика с большим спортивным рюкзаком с символикой футбольного клуба. Информацию разослали по социальным сетям. Судьба ребёнка волновала горожан.

Только через двое суток его нашли. Живым. Он был в парке. Его доставили в следственный отдел. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ясно одно: школьник очутился на улице по собственной воле.

К сожалению, такой случай далеко не редкий. Дети уходят из дома. Вернуть их родителям зачастую удаётся только с помощью полиции. Так, 12 августа в Курганинском районе брат и сестра 14 и 15 лет сутки не давали о себе знать. К розыску подключили все наружные службы полиции, создали поисковые отряды, распространили ориентировки. И это помогло. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что видел похожих детей в посёлке Энем. Там, на остановке общественного транспорта их и нашли живыми и здоровыми.

Куда и зачем бегут

20 августа в полицию обратился житель Новороссийска. Он рассказал, что его 16-летняя дочь уже неделю не выходит на связь. Она ушла из дома 14 августа и где находится — неизвестно.

Сразу родственники не забили тревогу, потому что несовершеннолетняя уже не раз так пропадала, но всегда возвращалась обратно. Начались поиски. Всех, увидевших тёмноволосую девушку в синем сарафане в цветочек и белых босоножках, просили позвонить в дежурную часть. Беглянку нашли 22 августа в Краснодаре. Она гуляла по городу.

В полицию Лабинского района обратились родители 13-летней девочки. Она исчезла вечером восьмого августа. Ушла из дома и на рейсовом автобусе уехала в Курганинск. Больше на связь не выходила. На следующий день появилась информация, что очевидцы действительно видели её там. По другим данным, школьница могла уехать с молодым человеком в Краснодар. В итоге её нашли через двое суток в Курганинске.

В июле искали 12-летнюю девочку, гостившую у бабушки в Краснодаре. 23 июля ребёнок вышел из дома и не вернулся. Мобильный телефон с собой взяла, но на звонки не отвечала. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Через три дня её невредимую обнаружили на одной из улиц краевого центра.

Однако не всегда финал бывает благополучным. 13-летнюю школьницу, пропавшую в Новокубанском районе в начале июня, нашли мёртвой. Местные жители обнаружили труп на третий день поиска в водоёме за одним из ресторанов в центре Новокубанска. Эксперты визуально осмотрели тело, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружили. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Девочка тоже гостила у бабушки. Она отпросилась погулять с друзьями и больше не вернулась.

«Бегунки» уходят в никуда

«Чаще всего дети сбегают из дома, потому что считают себя ненужными, никчёмными, думают, что их не понимают, — говорит психолог Инна Силенок. — Они могут бежать к мнимой свободе, когда охватывает жажда приключений, но в большинстве случаев от невыносимой для них ситуации. Такое бывает, когда родители злоупотребляют алкоголем, когда разводятся и в других сложных ситуациях. Это может быть запланированная акция мести.

Рассмотрим четыре мотива, побуждающих к побегу. Во-первых, чтобы привлечь к себе внимание. Он может пересидеть у друзей, родственников. Эта ситуация наименее опасная, если, естественно, за время отсутствия ничего с ребёнком не случится. Во-вторых, подросток хочет управлять своей жизнью, не чувствует свою территорию, ничего не решает, поэтому хочет доказать взрослым обратное. В-третьих, отомстить родителям за то, что они его не любят, не ценят, не понимают. Он чувствует себя незащищённым, поэтому бежит в попытке обрести безопасность. Самая тяжёлая ситуация, когда ребёнок бежит от безысходности. Он подавлен, не в силах справиться с ситуацией, у него опускаются руки. Тогда уходит в никуда. Часто таких детей в итоге находят, возвращают в семью, а потом они снова исчезают. «Бегунки».

Если ребёнок не вернулся из школы, нужно обзвонить учителей, друзей, одноклассников, их родителей, знакомых. Обязательно нужно знать их номера телефонов. Важно знать, с кем вообще ребёнок дружит. Если местонахождение не выяснилось, нужно объехать места, где он бывает, близлежащие кафе, площадки. Если снова нет результатов, требуется помощь правоохранителей.

Когда ребёнок найдётся, не стоит сразу сильно его наказывать: большая вероятность, что он замкнётся. Лучше вести себя он в таком случае не будет.

Как не допустить побега? Заранее надо говорить с ребёнком, как он важен, дорог и любим. Сейчас непростое время, поэтому родителям стоит интересоваться, что пишет сын или дочь в соцсетях, проверять аккаунты, всегда знать где он находится. Это не тотальный контроль, а элементарная забота. Периодически в Интернете организуются так называемые группы смерти, призывающие к деструктивным поступкам. Нужно защищать своих детей от подобного.

Рекомендую также мамам и папам самим рассказывать ребёнку о своих делах, делиться с ним, тогда и он будет отвечать взаимностью».

Когда не хватает аргументов

«За восемь месяцев этого года на территории края объявили в розыск 107 несовершеннолетних, — рассказывает начальник отдела ПДН УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Краснодарскому краю, подполковник полиции Александр Садоков . — Анализ показал, что 88 подростков ушли погулять или имеют склонность к бродяжничеству (т.е. пытались уйти уже не один раз), 19 несовершеннолетних уходили из-за конфликтов.

Зачастую подростки покидают дом, так как это лёгкий способ решения конфликтной ситуации, когда в споре не хватает аргументов. Следует отметить, что подростки самовольно уходят из дома как от большого количества свободного времени, так и от недостатка внимания со стороны окружающих, либо в связи с неблагоприятной обстановкой в семье.

Конфликтные ситуации в подростковой среде возникают в основном из-за нежелания учиться, подчиняться установленным правилам поведения, желания показать свою значимость в семье, а также отсутствия должного контроля со стороны законных представителей. Девочки уходят, как правило, из-за отсутствия взаимопонимания, желания стать взрослой — в переходном возрасте возникают частые конфликты с законными представителями, неразделённая любовь к молодым людям.

Инспекторы ОПДН ежедневно ведут профилактику самовольных уходов несовершеннолетних: участвуют в родительских собраниях, в классных часах, привлекают педагогов-психологов. С теми, кто уходит из дома не в первый раз, проводится индивидуально-профилактическая работа с привлечением всех органов системы профилактики. Подростков вовлекают во внеурочную деятельность, трудоустраивают на каникулах. Принятые меры позволили сократить количество самовольных уходов несовершеннолетних на территории Краснодарского края».