«Они его угробили»: мать обвинила врачей Белгорода в смерти 8-летнего сына

Семья Перемышлевых из Белгорода намерена привлечь врачей местной инфекционной больницы к уголовной ответственности. Женщина считает, что медики буквально убили ее сына, назначив ему капельницы парацетамола.

В августе у 8-летнего Ильи поднялась температура. Врач диагностировал и прописал лекарство «Ибуклин юниор». Сначала мальчику немного полегчало, потом вновь поднялась температура 40 градусов, а тело покрылось сьпью.

Мать Екатерина Перемышлева трижды вызывала скорую, каждый раз медики уверяли, что причин для госпитализации нет.

«Врачи сказали, что сейчас такое инфекционное заболевание ходит среди детей, ничего страшного. Они поставили укол, ничего не менялось. Потом я вызвала участкового врача и добилась госпитализации. Нас отправили в инфекционную больницу. Нас привезли, начали ставить капельницы парацетамола. Я спрашивала насчет диагноза, они мне ничего не отвечали. Температура не спадала, а они давали ему лекарства, которые уже нельзя было давать, шла интоксикация», — рассказала «Ридусу» мать ребенка.

Екатерина Перемышлева сутки находилась с сыном в палате и каждые 15 минут мерила у сына температуру. Она не спадала и женщина хотела попросила врачей убрать капельницу, поскольку от парацетамола ребенку становится только хуже. Однако выходить из палаты было нельзя, и чтобы позвать медсестру, нужно было стучать в окошко.

«В палате находились два маленьких ребенка, я не хотела их будить, вышла к медсестре, она начала ругаться, кричать, дала мне спирт, чтобы я его обтирала, говорила мазать зеленкой губы, потому у него высыпали язвы. Потом она вообще закрыла меня в палате. Дежурного врача я ждала каждый раз по полтора часа», — вспоминает Екатерина.

Состояние мальчика ухудшалось и мать добилась, чтобы ребенка перевели в реанимацию. Там его стали обкладывать льдом и продолжали капать парацетамол. Утром забрали Илью в областную больницу. При этом медики написали в выписке, что у Ильи была температура 36.6, однако Екатерина уверяет, что температура держалась выше 39 градусов.

«Моя дочь просила врачей убрать капельницу, говорила, что от парацетамола ему становится только хуже. Его тело начало разносить, они его просто убили, угробили там. Аллерген исключать надо было. Они даже анамнез не собрали, не спросили, какие лекарство принимал. Я ходила к главному врачу инфекционной больницы Баранову. Он сказал не разводить панику, заявил, что лечение ребёнка находится под его личным контролем. «Ну и что, что в реанимации, мои внуки тут тоже лежали!» — рассказала бабушка Ильи Светлана Нелькина.

В областной больницу за жизнь Ильи боролись четыре недели. Там ему поставили диагноз синдром Лайелла» и выяснили причину, по которой началась болезнь.

Оказалось, что изначально организм ребенка дал сбой из-за назначенного «Ибуклина Юниора». Лечение, которое начали врачи инфекционки только усугубило ситуацию.

6 сентября у второклассника случилось четыре сердечных приступа. Илья скончался. Сейчас семья собирает документы, чтобы обратиться в следственный комитет и привлечь медиков у ответственности.

«Если бы они ему не кололи парацетамол, если бы были компетентные врачи, они только ухудшали его состояние! Вчера поехали в инфекционную больницу, говорю главврачу «Что ж вы наделали?», а он ответил: «он не у нас умер». Потом он ушел в отпуск быстро. На него вообще много жалоб, но мне сказали, что он непотопляемый. Там такое творится, фамилию лечащего врача нам даже не назвали…», — говорит бабушка.

Сейчас семья ищет в соцсетях тех женщин, чьи дети лежали в одной палате с Ильей. Чтобы подтвердить, как действовали медики и тот факт, что мать больного ребенка запирали в палате.