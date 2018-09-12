Жительница Белгорода обвинила врачей в гибели восьмилетнего сына

Екатерина Перемышлева намерена привлечь к уголовной ответственности врачей инфекционной больницы Белгорода. Женщина уверена, что медики буквально убили ее восьмилетнего сына, когда назначили капельницы парацетамола. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Женщина рассказала свою историю в группе «Белгород — это интересно» в соцсети «ВКонтакте». По словам Екатерины, у ее восьмилетнего сына Ильи поднялась высокая температура. Врач прописал ребенку принимать лекарство «Ибуклин юниор», который Илья ни разу в жизни не пил. По словам женщины, через пять дней после приема медикамента сын выздоровел. Однако позже самочувствие ребенка резко ухудшилось — поднялась температура 40 градусов, а тело покрылось сыпью. Мать отметила, что раньше у мальчика не было ни аллергии, ни хронических заболеваний.

Перемышлева трижды вызывала медиков, но те утверждали, что причины для госпитализации отсутствуют. Врачи пояснили лишь, что сейчас такое инфекционное заболевание «ходит» среди детей, поэтому ничего страшного. Поставленный Илье укол облегчения не принес.

«Потом я вызвала участкового врача и добилась госпитализации. Нас отправили в инфекционную больницу. Нас привезли, начали ставить капельницы парацетамола. Я спрашивала насчет диагноза, они мне ничего не отвечали. Температура не спадала, а они давали ему лекарства, которые уже нельзя было давать, шла интоксикация», — рассказала Екатерина.

Источник фото: соцсети

Мать погибшего уверена, что ребенку стало хуже именно из-за капельницы с парацетамолом. Когда состояние восьмилетнего Ильи ухудшилось, Екатерина добилась, чтобы сына перевели в реанимацию. Там мальчика обкладывали льдом и продолжали капать парацетамол. А на утро его забрали в областную больницу.

«Моя дочь просила врачей убрать капельницу, говорила, что от парацетамола ему становится только хуже. Его тело начало разносить, они его просто убили, угробили там. Аллерген исключать надо было. Они даже анамнез не собрали, не спросили, какие лекарства принимал. Я ходила к главному врачу инфекционной больницы Баранову. Он сказал не разводить панику, заявил, что лечение ребенка находится под его личным контролем: «Ну и что, что в реанимации, мои внуки тут тоже лежали!» — рассказала бабушка Ильи Светлана Нелькина.

Ребенок пролежал в областной больнице четыре недели. Ему поставили диагноз «синдром Лайелла» и выяснили причину, из-за которой началась болезнь. Оказалось, что синдром был вызван тем самым лекарством «Ибуклин юниор». А врачи инфекционного отделения лишь усугубили ситуацию парацетамолом.

6 сентября у Ильи случилось четыре сердечных приступа. Последний он не выдержал и скончался в больнице.