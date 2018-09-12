В Самаре обсуждали проблемы приемных семей и семей с детьми-инвалидами

В обсуждениях приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, сотрудники государственных реабилитационных учреждений, представители общественных организаций и семей Самарской области.

Тема одной дискуссии — «Организация работы с приемными семьями в Самарской области». Обсуждали вопросы оказания педагогической и психологической помощи семьям, взявшим на воспитание детей сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, вопросы диспансеризации и обучения таких детей, а также опыт работы общественных организаций приемных семей губернии.

"Сегодня здесь собрались настоящие друзья и коллеги, которые хотят сделать для самарских семей как можно больше хорошего, — говорит председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Марина Сидухина. — Согласитесь, самое важное для человека — это здоровье и благополучие его семьи и детей. Мы ждем честных и открытых выступлений, нам очень важно отразить все ваши предложения и в нормативно-правовой базе, и в реализации органами исполнительной власти". Первая приемная семья появилась в Самарской области в 1994 году, а сейчас их больше двух тысяч, в них воспитывается более трех тысяч детей. «И тем не менее, у родителей есть вопросы, например, по взаимодействию с педагогами образовательных учреждений, по диспансеризации, — рассказывает Марина Сидухина. — Поэтому сегодня на площадке работают члены Ассоциации приемных семей, отделения которой есть во всех районах губернии».

Тема второй дискуссии — «Комплексная реабилитация детей-инвалидов, оказание услуг ранней помощи». Обсуждали вопросы адаптивной физкультуры и спорта, опыт работы реабилитационных центров региона, проблемы инклюзивного образования и т. д.

"Есть медицинская, психолого-педагогическая, социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, но мы зачастую забываем об адаптивной физкультуре и спорте, — считает Марина Сидухина. — Будем говорить о реабилитации, организации отдыха и оздоровления таких детей, искать новые формы работы. Например, в Тольятти есть «группы передышки», где родители очень тяжелых детей, с ДЦП, могут на 2-3 часа оставить своих ребят под присмотром педагогов и медиков". Проект «Крепкая семья» направлен на поддержку приемных детей, детей-сирот, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Директор Благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова особо подчеркнула, что в рамках работы православной выставки организаторам удалось собрать множество специалистов, способных обсуждать любые проблемы.

"Ведь настоящая крепкая семья создается трудом, но мы можем помочь этим семьям преодолевать трудности, — уверена Светлана Полдамасова. — Мы все хотим, чтобы наши приемные семьи и семьи, воспитывающие деток с особенностями, были здоровы и счастливы. Все наши предложения и замечания мы передадим в органы законодательной и исполнительной власти. Работа наших секций длится один день, а работа проекта «Крепкая семья» будет идти постоянно".

Настоятель прихода храма в честь Трех Святителей в Самаре, протоиерей отец Алексий (Гладун) пожелал всем участникам мероприятия спокойствия, любви и мира и отметил: «Мы рады, что наша православная выставка помогает решать не только духовные вопросы, но и обсуждать и решать социальные вопросы. И надеюсь, что сегодняшняя встреча принесет добрые плоды».

В рамках выставки-ярмарки «Благословенная Самара»14 сентября, в пятницу, состоится еще одна панельная дискуссия «Православные святыни Самарского края» с участием представителей большинства муниципалитетов губернии.