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Около 25 тысяч детей приняли участие в программе «Московская смена»
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Около 25 тысяч детей приняли участие в программе «Московская смена» 

Управа района Мещанский города Москвы + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В центрах дневного пребывания, которые были открыты в рамках программы «Московская смена», отдохнули этим летом почти 25 тысяч детей. Об этом стало известно 11 сентября.
— Юным горожанам были доступны около 300 досуговых учреждений по всей столице, — проинформировали в пресс-центре управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.
Отметим, что все центры получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии необходимым требованиям.
На официальном сайте Агентства городских новостей «Москва» рассказали, что оздоровительный эффект зарегистрировали у 97 процентов детей.
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