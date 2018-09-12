Около 25 тысяч детей приняли участие в программе «Московская смена» 

В центрах дневного пребывания, которые были открыты в рамках программы «Московская смена», отдохнули этим летом почти 25 тысяч детей. Об этом стало известно 11 сентября.
— Юным горожанам были доступны около 300 досуговых учреждений по всей столице, — проинформировали в пресс-центре управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.
Отметим, что все центры получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии необходимым требованиям.
На официальном сайте Агентства городских новостей «Москва» рассказали, что оздоровительный эффект зарегистрировали у 97 процентов детей.