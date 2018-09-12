Жительницу Ветлужского района осудят за жестокое обращение с шестилетней дочкой

В Ветлужском районе возбуждено уголовное дело против 36-летней женщины по факту жестокого обращения с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Районная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о профилактики безнадзорности несовершеннолетних детей в Ветлужском районе. По ее результатом было выявлено, что местная жительница, мать шестилетней девочки, не выполняет своих родительских обязательств. Ее обвиняют в постоянном злоупотреблении алкоголем и в том, что она не ухаживает за девочкой: малышка содержалась в условиях полнейшей антисанитарии, часто голодала и оставалась одна взаперти в неотапливаемом доме. Кроме того, мать не соблюдала рекомендации врачей по лечению девочки, в результате чего у ребенка возникли проблемы с развитием речи.

Сейчас материалы уголовного дела по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние связано с жестоким обращением с несовершеннолетним») направлены в суд. Женщине грозит тюрьма на сок до трех лет. А пока ее ограничили в родительских правах по решению суда.

Напомним, недавно мы писали о том, что матери-детоубийце из Нижнего Новгорода продлили срок ареста.

Также сообщалось, что нерадивую многодетную мать из Сергача приговорили к обязательным работам.