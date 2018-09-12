Дошколят без лишних хлопот смогут забирать няни и родственники 

Школа 1101 рассказала о новой услуге, позволяющей сделать допуск в здание дошкольных групп для бабушек и нянь.
На портале mos.ru родители могут в режиме онлайн подать заявление на доверенных лиц, которые могут забирать ребенка из дошкольной группы. Сервис «Предоставление доступа доверенным лицам (электронный дневник, посещение и питание, сопровождение ребенка в дошкольную группу)» входит в систему «Проход и питание» («Москвенок»). В прошлом году родители получили возможность подключать к ней новых пользователей, которые могут, как и родители, получать каждый день информацию о входе и выходе ребенка из школы, о том, какие завтраки и обеды он получил в школе или купил в буфете, а с сентября 2018 года и о том, когда и кто привел и забрал малыша из дошкольной группы. «Специально к началу этого учебного года мы сделали сервис „Доверенные лица“ удобнее. Мамам и папам больше не нужно лично посещать образовательную организацию и писать каждый раз новое заявление, например на бабушку, дедушку или няню, чтобы им оформили доступ в здание. Теперь подать такое заявление можно онлайн, не выходя из дома», — пояснили в департаменте информационных технологий города Москвы.