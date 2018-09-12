Видео: Санатории Беларуси и России приняли детей-чернобыльцев

Более двух тысяч детей имеют шанс оздоровиться. Это дети со всей Республики Беларусь. Приоритет отдается наиболее пострадавшим от чернобыльской катастрофы. Ну, и близлежащие российские регионы: Брянск, Тула, Калуга, Алтай, — рассказал советник Представительства Постоянного Комитета Союзного государства Андрей Бригадин.

В реабилитационном центре Жемчужина, расположенном в Витебской области, поправляют здоровье около 500 ребят чернобыльских зон обеих стран. Здесь можно пройти более восьмидесяти медицинских продедур: это и лазеротерапия, теплолечение, массаж. Для них это — обычная смена в детском лагере: помимо процедур — активный отдых, концерты, занятия творчеством.

Более 600 детей из России и Беларуси в этом году отдохнут и в Детском санатории в Железноводске Ставропольского края. С первых чисел июня здесь уже побывало 135 школьников.

Каждый из них не только получил комплекс оздоровительных процедур, но и смог принять активное участие в жизни своего отряда. Конкурсы талантов, танцы, чтение стихов и сочинение собственных песен — все это на 21 день стало неотъемлемой частью жизни мальчишек и девчонок. Также для отдыхающих в таких оздоровительных лагерях ежегодно организовываются Дни Союзного государства. Это — праздники, призванные укрепить дружбу между ребятами из России и Беларуси, сообщает телеканал БелРос.