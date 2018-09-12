Не ходите, дети, по Днепру гулять: неизвестная из ненависти бросается на малолетних

Об этом 12 сентября сообщается на сайте dp.vgorode.ua.

Очевидец рассказала, что стояла в районе Богдана Хмельницкого. Трехлетнего сына держала за руку. Внезапно к ним подбежала молодая девушка среднего роста, которая переходила дорогу. Она кинулась к ребенку, резко поднесла руки к его лицу, затем отбежала. Встала невдалеке и наблюдала за семьей. На вопрос матери, что значит ее поведение, девушка крикнула, что не любит мальчиков. И скрылась в неизвестном направлении.

Несколько местных жителей отметили, что с их детьми на прогулке происходило подобное. Так, девушка неожиданно подошла к женщине с ребенком сзади и закричала. После этого она быстро удалилась, но по пути пугала других мальчиков во дворе.

Похожая ситуация произошла на детской площадке по улице Инженерной. Девушка подбежала к ребенку, нецензурно кричала, а затем также признавалась в ненависти к мальчикам.