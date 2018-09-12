В Красногорске ищут 12-летнего мальчика

11 сентября в 21:04 в Единую службу спасения поступила информация о пропаже 12-летнего мальчика. Сейчас ребенка разыскивают полицейские, сотрудники Мособлпожспаса, Мособллеса, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт».

В настоящее время идет прочесывание лесных массивов вблизи микрорайонов Опалиха и Изумрудные Холмы.

Как сообщила мать ребенка, в 20:02 она пришла забирать сына из фитнес-зала «N-Ergo» в микрорайоне Опалиха, однако ей сообщили, что мальчик ушел в неизвестном направлении.

Ночью организована работа штаба для поиска ребенка.