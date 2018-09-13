Дорога домой. Мама мальчика, украденного цыганами, поехала его забрать

История о мальчике-Маугли за последние пару дней облетела многие омские и федеральные СМИ. 15-летний Костя умеет читать, но не умеет писать, никогда не ходил в школу и не обращался к врачам. Из документов у него есть только свидетельство о рождении, в графе «отец» стоит прочерк. 11 лет назад цыганка Наталья Оглы забрала мальчика у родной матери из Омска и увезла его в Волгоград.

Помогла игра на гитаре

Больше десяти лет мальчик Костя мотался по съемным квартирам со своей мачехой и двумя её детьми. В школу он не ходил, хотя дети цыганки её посещали и получали образование. Дома подросток сталкивался с жестокостью: его били, унижали и запрещали общаться с родной матерью. Особенное рвение проявила старшая сводная сестра мальчика. Время от времени они набрасывалась на него с ножом и выгоняла из дома. Впрочем, он и сам время от времени сбегал из дома.

История с похищением ребёнка так и осталась в тайне, если бы не Ирина Чайченко. Не смотря на то, что Костя не учился в школе, он ходил в кружок, где учился играть на гитаре. Там он и подружился с сыном Ирины. Как-то мальчик пришёл в гости, и в итоге остался пожить на несколько дней. Тогда мама его друга и решила узнать, почему он не возвращается домой.

Мальчик рассказал, что дома не всё гладко: его выгнала из дома сестра, и обратно об возвращаться не хочет. Женщина удивилась, что подросток не ходит в школу, хотя ему скоро исполнится 16 лет. Она предположила, не находится ли он в розыске, и не украли ли его цыгане. Ирина залезла в интернет и наткнулась на письмо биологической мамы Кости, написанное в программу «Пусть говорят» в 2015 году, то есть восемь лет спустя. После этого она обратилась в полицию.

Цыганская санта-барбара

Родная мать мальчика Марина Костенко написала в письме, что 2003 году родила мальчика от цыгана, у которого на тот момент была жена и двое детей. Из-за некоторых обстоятельств жена этого мужчины и его дети жили в одной квартире с омичкой. Эта квартира осталась ей после смерти родителей. Через некоторое время дом определили, как аварийный и отправили под снос, а Марине дали квартиру в другом районе.

К тому моменту отец Кости умер от цирроза печени, и омичка осталась одна с его женой. Во время переезда Костенко стала перевозить вещи, а когда вернулась в квартиру за сыном, обнаружила, что он пропал вместе с Натальей. Эту же историю омичка рассказала полицейским, когда они пришли к ней узнать, почему она не написала заявление и не подала в розыск.

Марина утверждает, что была испугана, родственники цыгана, с которым она жила, угрожали ей, а знакомые заявили, что сына уже увезли из страны. За эти годы у неё появился второй ребёнок, который сейчас ходит во второй класс. Отметим, что мачеха Кости говорит совсем другое. Она утверждает, что обменяла мальчика на долю к квартире.

— Она сейчас твердит, что я продала ей ребенка за дом. Это чистая ложь — Наталья пытается просто себя выгородить. Ко мне приходили органы опеки, видели все документы на ребенка, на жилье и никаких там договоров купли-продажи или дарения не было. Тогда я, сын и цыган со своей семьей жили в моей квартире, — цитирует «СуперОмск» маму Кости.

В свою очередь Наталья Оглы уверена, что имеет на подростка права.

— Он родился от моего мужа, значит родной мне по крови, — заявила она полицейским.

Сейчас Костя находится в больнице. Следователи утверждают, что несколько лет назад мальчик приезжал в Омск вместе со своей старшей сводной сестрой, чтобы найти родную маму. Но он не смог её разыскать. Сама Марина Костенко настроена решительно: она собирается вернуть сына обратно. Она отправилась в Волгоград, чтобы его забрать. Однако последнее слово будет за мальчиком.