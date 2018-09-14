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Пятиклассницу пытались изнасиловать сверстники в детском лагере в Башкирии
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Пятиклассницу пытались изнасиловать сверстники в детском лагере в Башкирии 

Свободная пресса + ещё 6 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Следователи проводят проверку по факту происшествия в детском оздоровительном лагере «Горное ущелье», где, по информации СМИ, двое воспитанников причинили телесные повреждения 11-летней девочке и пытались ее изнасиловать. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.
«По данному факту организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям сотрудников детского учреждения. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел в середине августа. Как рассказал журналистам отец пострадавшей девочки, двое мальчиков 11 и 12 лет избили его дочку и пытались изнасиловать. К счастью, школьнице удалось вырваться и убежать. При этом руководство лагеря не сообщило о ЧП в правоохранительные органы, ограничившись отчислением подростков. Папа пострадавшей смог связаться с родственниками мальчиков, однако вместо извинений услышал в свой адрес оскорбления и угрозы.
«Мы будем добиваться того, чтобы детей поставили на учет в ПДН. Нельзя допустить, чтобы они напали еще на кого-нибудь. Но важнее всего сейчас — это самочувствие девочки», — сказала в разговоре с агентством «Znak» представитель потерпевших Анастасия Мигунова, добавив, что девочке потребовалась помощь психолога.
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