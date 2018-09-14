Пятиклассницу пытались изнасиловать сверстники в детском лагере в Башкирии

Следователи проводят проверку по факту происшествия в детском оздоровительном лагере «Горное ущелье», где, по информации СМИ, двое воспитанников причинили телесные повреждения 11-летней девочке и пытались ее изнасиловать. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

«По данному факту организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям сотрудников детского учреждения. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в середине августа. Как рассказал журналистам отец пострадавшей девочки, двое мальчиков 11 и 12 лет избили его дочку и пытались изнасиловать. К счастью, школьнице удалось вырваться и убежать. При этом руководство лагеря не сообщило о ЧП в правоохранительные органы , ограничившись отчислением подростков. Папа пострадавшей смог связаться с родственниками мальчиков, однако вместо извинений услышал в свой адрес оскорбления и угрозы.

«Мы будем добиваться того, чтобы детей поставили на учет в ПДН. Нельзя допустить, чтобы они напали еще на кого-нибудь. Но важнее всего сейчас — это самочувствие девочки», — сказала в разговоре с агентством «Znak» представитель потерпевших Анастасия Мигунова, добавив, что девочке потребовалась помощь психолога.

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