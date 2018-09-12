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СК проверяет информацию об избиении девочки в детском лагере в Башкирии
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СК проверяет информацию об избиении девочки в детском лагере в Башкирии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
УФА, 12 сентября. /ТАСС/. Следствие проверяет информацию СМИ об избиении девочки в одном из детских лагерей Башкирии, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
"В одном из детских лагерей, расположенном на территории Республики Башкортостан, двое несовершеннолетних причинили телесные повреждения 11-летней девочке, приехавшей на отдых из Челябинской области.
По данному факту организована доследственная проверка. ", — говорится в сообщении.
В региональных СМИ сообщалось, что 11-летнюю девочку избили двое мальчиков 11 и 12 лет, отдыхающих в лагере.
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