СК проверяет информацию об избиении девочки в детском лагере в Башкирии 

УФА, 12 сентября. /ТАСС/. Следствие проверяет информацию СМИ об избиении девочки в одном из детских лагерей Башкирии, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
"В одном из детских лагерей, расположенном на территории Республики Башкортостан, двое несовершеннолетних причинили телесные повреждения 11-летней девочке, приехавшей на отдых из Челябинской области.
По данному факту организована доследственная проверка. ", — говорится в сообщении.
В региональных СМИ сообщалось, что 11-летнюю девочку избили двое мальчиков 11 и 12 лет, отдыхающих в лагере.