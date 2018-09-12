СК проверяет информацию об избиении девочки в детском лагере в Башкирии

УФА, 12 сентября. / ТАСС /. Следствие проверяет информацию СМИ об избиении девочки в одном из детских лагерей Башкирии, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета

"В одном из детских лагерей, расположенном на территории Республики Башкортостан, двое несовершеннолетних причинили телесные повреждения 11-летней девочке, приехавшей на отдых из Челябинской области.

По данному факту организована доследственная проверка. ", — говорится в сообщении.

В региональных СМИ сообщалось, что 11-летнюю девочку избили двое мальчиков 11 и 12 лет, отдыхающих в лагере.