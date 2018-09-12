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Многодетная семья из Новогиреева стала лауреатом премии «Крылья аиста»
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Многодетная семья из Новогиреева стала лауреатом премии «Крылья аиста» 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Семья Бубновых не только воспитывает двенадцать детей, девять из которых — приемные, но и помогает другим детям обрести новых родителей.
Галия Аббесовна и Алексей Анатольевич Бубновы работают в ассоциации «Столичная семья». Ассоциация помогает детям-сиротам обрести новую семью. За время своей работы здесь Бубновым удалось помочь найти новую семью двадцати детям-сиротам. В семье также воспитывается трое собственных детей и девять приемных.
Премию «Крылья аиста» семье Бубновых вручили в номинации «Семья усыновителей, опекунов (попечителей), приёмная семья или патронатная семья». Премия — миллион рублей и статуэтка в виде аиста с младенцем в клюве — была вручена Бубновым в Кремлевском дворце съездов с формулировкой «за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве».
Вручили награду заместитель мэра Москвы Леонид Печатников и руководитель Департамента соцзащиты Владимир Петросян.
Фото — Открытые Интернет-источники.
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