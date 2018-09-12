Многодетная семья из Новогиреева стала лауреатом премии «Крылья аиста»

Семья Бубновых не только воспитывает двенадцать детей, девять из которых — приемные, но и помогает другим детям обрести новых родителей.

Галия Аббесовна и Алексей Анатольевич Бубновы работают в ассоциации «Столичная семья». Ассоциация помогает детям-сиротам обрести новую семью. За время своей работы здесь Бубновым удалось помочь найти новую семью двадцати детям-сиротам. В семье также воспитывается трое собственных детей и девять приемных.

Премию «Крылья аиста» семье Бубновых вручили в номинации «Семья усыновителей, опекунов (попечителей), приёмная семья или патронатная семья». Премия — миллион рублей и статуэтка в виде аиста с младенцем в клюве — была вручена Бубновым в Кремлевском дворце съездов с формулировкой «за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве».

Вручили награду заместитель мэра Москвы Леонид Печатников и руководитель Департамента соцзащиты Владимир Петросян

Фото — Открытые Интернет-источники.