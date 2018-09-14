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Что делать, если ребенок требует купить ему новую игрушку: 5 советов родителям
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Что делать, если ребенок требует купить ему новую игрушку: 5 советов родителям 

Letidor.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Ваш ребенок просит вас скупить весь магазин? Узнайте, как правильно отказывать своему чаду.
Научиться правильно отказывать ребенку — непростая задача. Когда ваш малыш чего-то очень хочет, вам очень сложно сказать ему «нет», ведь он сильно расстроится. Но не всегда у вас есть возможность купить новую игрушку, да и про воспитание забывать не следует, что будет с ребенком, если вы будете исполнять все его пожелания?
Проблема заключается еще и в том, что иногда, когда родители чем-то сильно заняты или просто не хотят вступать с ребенком в конфликт, они готовы купить малышу все что угодно, только чтобы он успокоился и не дергал их каждую минуту.
Но такое поведение в корне неправильное. А вот как нужно поступать в таких ситуациях, вы узнаете, посмотрев это видео.
В ролике вы найдете пять полезных советов, которые научат вас, как избегать ситуации, при которых ребенок будет требовать новую игрушку, как научиться ему отказывать, если такая просьба все-таки поступила, и как в целом построить воспитательный процесс, чтобы ребенок понимал, почему ему отказывают, и принимал это решение родителей без истерик.
Итак, запаситесь терпением, воспользуйтесь советами из видео, и у вас обязательно получится найти общий язык с вашим ребенком.
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