О пользе совместных занятий родителей и детей

Занятия по раннему развитию с детьми до 2 лет — один из самых важных видов развивающих занятий. Именно раннее развитие — то самое «начало начал», которое закладывает основу для успешного обучения малыша в будущем.

10 очень простых правил, которые используют специалисты на своих занятиях в группах развития для детей от 1,5 лет в филиале «Солнцево», дают возможность получить хорошие результаты.

1. В группе занимается до 6 детей с родителями.

2. Мобильные телефоны всегда выключены.

3. Занятия по раннему развитию включают множество музыкальных элементов, но одного лишь примера специалиста недостаточно для мотивации всех детей. Специалист показывает, какие движения нужно выполнять, и объясняет родителям, что их пример очень важен для ребенка!

4. Во время пальчиковой гимнастики в начале обучения родитель берет руки ребенка в свои руки, и они вместе выполняют упражнение.

5. Папам и мамам очень важно понимать, что любой поделкой ребенка нужно восхищаться, какого бы качества она ни была. Поделку обязательно забирать домой, и только потом можно делать с ней все, что хочется. Нельзя выражать пренебрежение к детской работе, забывая ее в холле.

6. Вообще, за каждое выполненное задание ребенка нужно эмоционально, искренне хвалить, хлопать ему.

7. Родители должны воздерживаться от критики детей. Дисциплину можно поддерживать мягкими замечаниями, объясняя, почему так делать не следует, или просто переключать внимание ребенка с нежелательной деятельности на полезную.

8. Дети часто разрушают постройки из конструктора, что нередко раздражает родителей. Здесь задача специалиста — объяснить, что это нормально. И если несколько занятий постройки строит родитель: так или иначе, в сознании ребенка эта информация откладывается, и через некоторое время он уже строит сам.

9. Важно приучить детей сдавать игрушки, пособия, музыкальные инструменты специалисту, который ведет занятия. Поощряется, когда дети произносят слово «на», или «на, имя специалиста».

10. Раннее развитие — это маленький праздник! И специалисты умеют создать праздничное настроение, и занятия получаются весёлыми и радостными.

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