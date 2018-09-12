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Как осенью защитить детей от простуды, обсудили в Школе молодых родителей Вологды
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Как осенью защитить детей от простуды, обсудили в Школе молодых родителей Вологды 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Встреча с педиатром прошла накануне в ЦРН на Северной, 26. Новый сезон Школы молодых родителей открылся с темы вирусных заболеваний и их профилактики. Врач Инна Королькова, которая регулярно стажируется за границей, передала свой опыт вологжанам.
Тему «Простуда в осенне-зимний период» обсудили два десятка участников встречи. Также молодые родители поговорили об адаптации детей к детскому саду.
«Вместе с педиатром мамы и папы высказались «за» и «против» укрепления иммунитета лекарственными средствами. Также на встрече затронули тему закаливания детей разных возрастов, влияния питания на иммунитет ребенка. Врач рассказала о семейной профилактике от простуд. Обсуждение вызвало большой отклик у родителей, подобные встречи станут регулярными», — рассказала один из организаторов Школы молодых родителей Ирина Гладкова.
Следующая встреча запланирована на 20-е числа сентября. Предполагается, что с вологжанами встретится детский ортопед. Основные темы: детское плоскостопие и первая детская обувь.
Добавим, «Школа молодых родителей» начала работу в декабре 2014 года. Это совместный проект Центра по работе с населением, медицинского центра «Вита» и ТОСа «Водники». Родители собираются два раза в месяц на Северной, 26. Занятия в Школе бесплатные.
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