Как осенью защитить детей от простуды, обсудили в Школе молодых родителей Вологды

Встреча с педиатром прошла накануне в ЦРН на Северной, 26. Новый сезон Школы молодых родителей открылся с темы вирусных заболеваний и их профилактики. Врач Инна Королькова, которая регулярно стажируется за границей, передала свой опыт вологжанам.

Тему «Простуда в осенне-зимний период» обсудили два десятка участников встречи. Также молодые родители поговорили об адаптации детей к детскому саду.

«Вместе с педиатром мамы и папы высказались «за» и «против» укрепления иммунитета лекарственными средствами. Также на встрече затронули тему закаливания детей разных возрастов, влияния питания на иммунитет ребенка. Врач рассказала о семейной профилактике от простуд. Обсуждение вызвало большой отклик у родителей, подобные встречи станут регулярными», — рассказала один из организаторов Школы молодых родителей Ирина Гладкова

Следующая встреча запланирована на 20-е числа сентября. Предполагается, что с вологжанами встретится детский ортопед. Основные темы: детское плоскостопие и первая детская обувь.

Добавим, «Школа молодых родителей» начала работу в декабре 2014 года. Это совместный проект Центра по работе с населением, медицинского центра «Вита» и ТОСа «Водники». Родители собираются два раза в месяц на Северной, 26. Занятия в Школе бесплатные.