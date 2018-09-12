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Умерла девочка, впавшая в кому после массового отравления в лагере под Киевом
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Умерла девочка, впавшая в кому после массового отравления в лагере под Киевом 

Украина.ру 59 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом 12 сентября сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передает УНН.
«Ребенок умер сегодня утром», — сказал Жукович и добавил, что девочка не пришла в сознание с момента госпитализации.
В июле отравились 12 воспитанников спортшколы Дерюгиных, которые тренировались и отдыхали в лагере (по документам лагерь принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича Любови Полежай). Восьмилетнюю девочку с расстройством пищеварения госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Она впала в кому.
Ранее на Украине масштабное отравление детей произошло на востоке страны. В детском лагере «Орленок» в Донецкой области отравилось 94 человека, из них 79 детей. Как позже выяснилось при проверке, помещения лагеря не отвечали санитарным требованиям. У 67 детей выявили дизентерию. Похожий инцидент произошел в детском лагере «Ястребок» в Донецкой области, оттуда с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 91 человека.
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