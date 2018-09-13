Более 100 тысяч детей в Москве получили бесплатные путевки летом 2018 года 

Как рассказал глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, в загородных лагерях и на семейных базах по льготным путевкам отдохнули более 37 тысяч детей и сопровождающих их взрослых. Денежными сертификатами на самостоятельную организацию отдыха воспользовались более 22 тысяч семей. За весь период летней оздоровительной кампании не произошло ни одного чрезвычайного происшествия. Все лагеря предварительно проходили проверку, а вожатые — специальные курсы подготовки. Отметим, что новая заявочная кампания для получение льготных путевок на летний отдых-2019 для детей из Москвы начнется второго ноября.