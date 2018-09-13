Более 100 тысяч детей в Москве получили бесплатные путевки летом 2018 года

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В Сочи сегодня второй день Международого конкурса «Новая волна»

ЧП на детской площадке в Москве: упал аттракцион с детьми

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на трассе в Подмосковье