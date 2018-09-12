Москва 24 покажет, как отдыхали дети в оздоровительных лагерях

13 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам летней оздоровительной кампании 2018 года. О полезном отдыхе, обеспечении безопасности и медицинском сопровождении детей в лагерях и на базах семейного отдыха расскажут: руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский ; генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников ; председатель совета Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Камал.

Смотрите 13 сентября в 10:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.