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Москва 24 покажет, как отдыхали дети в оздоровительных лагерях
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Москва 24 покажет, как отдыхали дети в оздоровительных лагерях 

Москва24 54 минуты назад
Фото: Москва24
13 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам летней оздоровительной кампании 2018 года. О полезном отдыхе, обеспечении безопасности и медицинском сопровождении детей в лагерях и на базах семейного отдыха расскажут: руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский; генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников; председатель совета Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Камал.
Смотрите 13 сентября в 10:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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