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Гордеп проинспектировал детскую площадку во дворе улицы Таганрогской
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Гордеп проинспектировал детскую площадку во дворе улицы Таганрогской 

АиФ 54 минуты назад
В ходе поездки по своему избирательному округу Адель Славутин проинспектировал состояние установленной при его поддержке детской площадки во дворе дома по ул. Таганрогская, 5. Там же были выявлены проблемы с сухими деревьями, на которые обратили внимание депутата местные жители. Он также высоко оценил ход ремонтных работ на территории МОУ «Лицей № 47».
Местные жители получат универсальный спортивный и досуговый комплекс под открытым небом в шаговой доступности. На дворовой территории многоквартирного дома по ул. Моторная, 12 депутат провел встречу с активными жителями, в ходе которой обсуждалась установка детской площадки на дворовой территории. «Мы прекрасно осознаем, что, помогая детям сегодня, получаем ответственных людей завтра. В своей депутатской работе я стараюсь уделять пристальное внимание вопросам, связанным с детьми. Не всегда местный бюджет может покрывать все актуальные потребности обеспечения детей со стороны материально-технической базы. Считаю, что в такие моменты и должен включаться социально-ответственный бизнес», — прокомментировал Адель Славутин.
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