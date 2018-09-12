Злободневные для родителей темы обсудят в Отрадном

«Взрослая академия» заработает 14 сентября на базе центра досуга и спорта «Юность». Там будут обсуждать злободневные для родителей темы в формате интерактивных семинаров, сообщили в администрации учреждения.

-На занятиях педагог-психолог высшей категории Светлана Данилова обсудит с родителями такие темы, как детская ложь, проблемы адаптации в школе или детском саду, а также расскажет, что нужно делать, чтобы ребенок полюбил читать, — рассказали в администрации ЦДиС.

Первое занятие на тему возрастных особенностей ребенка пройдет 14 сентября в 17.30. Записаться на него можно по телефону: 8–499 745-28-50.

Адрес помещения, где работает «Взрослая академия» — Северный бульвар, дом 3, корпус 1. (ип)