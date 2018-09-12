Курянину вручили медаль «Во славу отцовства»

Награду получил огнеборец и многодетный отец Роман Звягинцев

Сегодня в Курске празднуют День отца, который официально был установлен в 2015 году. В честь праздника состоялось торжественное собрание «Отцы и дети», где чествуют лучших отцов города. В этом году в числе приглашенных — курский огнеборец пожарно-спасательной части №4 г. Курска Роман Звягинцев. Мэр города Николай Овчаров вручил ему медаль «Во славу отцовства».

За его спиной тысячи ликвидированных загораний и спасенные жизни. В семье Звягинцевых четверо детей сыновья Миша и Арсений и дочери Аня и Маша. Ребята посещают различные кружки, любят рисовать, читать, играть на музыкальных инструментах.

Номинантом на медаль «Во славу отцовства» Роман стал по инициативе администрации школы, в которой учится один из его детей.