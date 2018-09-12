Ещё
Курянину вручили медаль «Во славу отцовства»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Курянину вручили медаль «Во славу отцовства» 

Курские известия 38 минут назад
Фото: Курские известия
Награду получил огнеборец и многодетный отец Роман Звягинцев
Сегодня в Курске празднуют День отца, который официально был установлен в 2015 году. В честь праздника состоялось торжественное собрание «Отцы и дети», где чествуют лучших отцов города. В этом году в числе приглашенных — курский огнеборец пожарно-спасательной части №4 г. Курска Роман Звягинцев. Мэр города Николай Овчаров вручил ему медаль «Во славу отцовства».
За его спиной тысячи ликвидированных загораний и спасенные жизни. В семье Звягинцевых четверо детей сыновья Миша и Арсений и дочери Аня и Маша. Ребята посещают различные кружки, любят рисовать, читать, играть на музыкальных инструментах.
Номинантом на медаль «Во славу отцовства» Роман стал по инициативе администрации школы, в которой учится один из его детей.
Курские известия: последние новости
Курск. Завершается расследование уголовного дела по факту гибели 3-летней девочки Из курских магазинов исчезнет поваренная соль Курская область. В Железногорске откроется выставка картин Олега Радина
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я вырывалась, но не кричала — стеснялась»11
Звезды, которых убили наркотики
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость46
Вещи, которые приносят беду13
И такое бывает: девушка вышла замуж случайно
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
06:24
Как замедлить время
Психология
10:36
Звезды, которых убили наркотики
Звёзды Здоровье
09:08
Богини советского кино
Звёзды Красота
05:46
Как живут сейчас секс-символы 90-х и нулевых
Звёзды
00:42
Гагарина рассказала о потере половины семьи
Звёзды
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
03:54
Звезды, заморозившие лица и надувшие губы
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение