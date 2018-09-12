Новую компьютерную технику получили воспитанники специальных школ-интернатов в Ростове-на-Дону

В школы-интернаты № 38, № 42, №48, где учатся дети с ограниченными возможностями, поступили новые планшеты, компьютеры и принтеры.

В школе-интернат № 83 обучаются 183 слабовидящих ребенка из Ростовской области. Там обновили компьютерный класс, в нем установили новую цифровую технику. Также новый компьютер появился в школьном пресс-центре.

На базе школы-интернат № 42 организован региональный ресурсный центр по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра. В нем ученики могут воспользоваться новыми планшетами, на которые установили специальные мобильные приложения, которые помогут ученикам наладить коммуникации с окружающим миром.

В школу-интернат № 48, где находится ресурсный центр по сопровождению детей после операции кохлеарной имплантации, был куплен компьютер, принтер и ламинатор.

Новое оборудование в школах появилось благодаря спонсорской поддержки администрации Ростовской области и компании Теlе2