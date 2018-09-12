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В Минздраве Карелии рассказали о количестве колясок в доме ребенка
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В Минздраве Карелии рассказали о количестве колясок в доме ребенка 

Карельские вести + ещё 1 1 час назад
Фото: Карельские вести
В ведомстве отметили, что информацию о нехватке колясок в учреждении распространил во «ВКонтакте» один из волонтеров.
В социальной сети «ВКонтакте» тиражируется информация о нехватке колясок в Специальном доме ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики, эта информация, размещенная одним из волонтеров, не соответствует действительности.
— По информации главного врача Елены Крищенко, количество колясок, имеющихся в доме ребенка, вдвое превышает число воспитанников,
— говорится в сообщении ведомство.
Отмечается, что «учреждение полностью укомплектовано всем необходимым для воспитанников и ни в чем не нуждается».
По материалам: ptzgovorit.ru
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