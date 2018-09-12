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Преображенцы помогли малоимущим семьям собрать детей в школу
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Преображенцы помогли малоимущим семьям собрать детей в школу 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Благотворительная акция «Семья помогает семье. Соберем ребенка в школу» год от года становится все популярнее. В преддверии нового учебного года в ней приняли участие несколько десятков преображенцев.
Перед Днём знаний москвичи сообща собирали в школу ребят из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-инвалидов. К сожалению, не все семьи имеют возможность полноценно подготовить своего ребенка к школе, и тогда им на помощь приходят добрые люди.
По словам руководителя детского отделения филиала «Преображенский» ТЦСО «Сокольники» Ларисы Левченко, в районах Преображенском и Сокольниках были открыты два приемных пункта. Туда неравнодушные местные жители приносили одежду, книги и канцелярские товары для школьников. Пункты располагались на улице Стромынка, 19 и в Зборовском переулке.
В общей сложности в акции «Семья помогает семье. Соберем ребенка в школу» в районах Сокольники и Преображенское приняли участие свыше четырех десятков жителей, а также 8 коммерческих компаний. В результате удалось собрать 36 портфелей, двадцать книг и 34 набора для первоклассников. Благодаря этой акции была оказана помощь детям из 57 малообеспеченных семей.
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