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3-летний ребенок пострадал в батутном городке в Нижегородской области
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3-летний ребенок пострадал в батутном городке в Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com3-летний ребенок пострадал в батутном городке в Нижегородской областиНесчастье случилось на надувном городке-батуте в Дзержинске. Трёхлетний ребёнок, резвясь на аттракционе, упал и получил травму — закрытый перелом правой бедренной кости. Эксперты заключили: причинён тяжкий вред здоровью.
Как сообщил нам заместитель прокурора Володарского района Александр Быков, аттракцион, по заключению экспертизы, не отвечал требованиям безопасности. Кроме того, владелец аттракциона не установил информационный стенд, не организовал обучение оператора контролёра. Инструктаж посетителей аттракциона не проводился. Теперь 48-летнего предпринимателя, владельца батута, будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По словам Александра Быкова, предприниматель вину признаёт и уже начал возмещать ущерб семье пострадавшего ребёнка. Теперь дело рассмотрит суд.
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