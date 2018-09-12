3-летний ребенок пострадал в батутном городке в Нижегородской области

фото pixabay.com3-летний ребенок пострадал в батутном городке в Нижегородской областиНесчастье случилось на надувном городке-батуте в Дзержинске. Трёхлетний ребёнок, резвясь на аттракционе, упал и получил травму — закрытый перелом правой бедренной кости. Эксперты заключили: причинён тяжкий вред здоровью.