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В Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград» расскажут о работе и проведут мастер-классы
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В Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград» расскажут о работе и проведут мастер-классы 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
14 сентября с 14.00 до 17.00 в двух корпусах 2028 и 1426 Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» проведет День открытых дверей.
Гостям расскажут об услугах и отделениях центра, проведут презентацию программы раннего развития детей, развивающие занятия для детей, психологическое консультирование (в корпусе 2028), мастер-классы по различным направлениям детского и семейного творчества, спортивные состязания и игры, танцевальный марафон, презентацию программы «Школа КВН», развивающие занятия с применением интерактивного пола, психологическое консультирование (в корпусе 1426).
Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 717-04-95.
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