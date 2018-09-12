В Дагестане бесплодная женщина родила тройню

Многодетную мать, которой врачи поставили диагноз — бесплодие, зовут Эльза Абдуллаева.

Ей нет и 30 лет, а она имеет четверых замечательных и здоровых детей, три мальчика и одну девочку.

История Эльзы началась с того, что ей поставили диагноз — бесплодие. Несмотря на это, наша героиня обратилась к специалистам Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции, которые сделали ей процедуру искусственного оплодотворения ЭКО.

Зачать ребенка получилось с первой же попытки и удивлению родителей не было предела, когда им сообщили, что у них будет тройня.

Таким образом, в семье появилось три мальчика: Халид, Хамзат и Хабиб. На сегодня, мальчикам уже исполнилось три года.

«В самом начале было сложно управляться с малышами, первая беременность и сразу тройное счастье, — рассказывает молодая мама, — но радость материнства все же взяла верх. Теперь со всем справляюсь сама, к сторонней помощи прибегаю в крайне редких случаях», — рассказала мама тройняшек.

После этого замечательного события в семье Абдуллаевых, чудеса продолжились вновь. При самостоятельной беременности Эльзы, на свет появилась чудесная девочка, чему родители были безмерно рады.

Как оказалось, подобный случай не единичный в республике. Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции проводит процедуры ЭКО и дарит шанс молодым семьям услышать дома детский смех.