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В Дагестане бесплодная женщина родила тройню
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В Дагестане бесплодная женщина родила тройню 

Замана 1 час назад
Фото: Замана
Многодетную мать, которой врачи поставили диагноз — бесплодие, зовут Эльза Абдуллаева.
Ей нет и 30 лет, а она имеет четверых замечательных и здоровых детей, три мальчика и одну девочку.
История Эльзы началась с того, что ей поставили диагноз — бесплодие. Несмотря на это, наша героиня обратилась к специалистам Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции, которые сделали ей процедуру искусственного оплодотворения ЭКО.
Зачать ребенка получилось с первой же попытки и удивлению родителей не было предела, когда им сообщили, что у них будет тройня.
Таким образом, в семье появилось три мальчика: Халид, Хамзат и Хабиб. На сегодня, мальчикам уже исполнилось три года.
«В самом начале было сложно управляться с малышами, первая беременность и сразу тройное счастье, — рассказывает молодая мама, — но радость материнства все же взяла верх. Теперь со всем справляюсь сама, к сторонней помощи прибегаю в крайне редких случаях», — рассказала мама тройняшек.
После этого замечательного события в семье Абдуллаевых, чудеса продолжились вновь. При самостоятельной беременности Эльзы, на свет появилась чудесная девочка, чему родители были безмерно рады.
Как оказалось, подобный случай не единичный в республике. Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции проводит процедуры ЭКО и дарит шанс молодым семьям услышать дома детский смех.
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