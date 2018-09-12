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В Казахстане предложили штрафовать родителей за отказ от прививок детям
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В Казахстане предложили штрафовать родителей за отказ от прививок детям 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 12 сен — РИА Новости. В министерстве здравоохранения Казахстана предложили штрафовать за отказ делать прививки детям, сообщает Sputnik Казахстан. Глава Минздрава Елжан Биртанов рассказал о том, что соответствующие поправки могут внести в Кодекс здоровья.
"К сожалению, да, есть случаи, когда у нас отказываются от прививок. В некоторых государствах к таким гражданам применяются специальные меры. В Германии, например, таких детей не пускают в школы. У нас такого нет. Конечно, вместе с экспертами, общественными организациями будем обсуждать", — ответил Биртанов.
Глава Минздрава отметил, что решение еще не принято.
С начала этого года в Казахстане было зарегистрировано не менее пятисот случаев отказа от прививок, в том числе по религиозным причинам.
Ежегодно в Казахстане против инфекционных заболеваний прививаются около пяти миллионов человек, в том числе 1,3 миллиона детей.
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