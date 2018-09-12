В ДК Дружба открывается кружок Вместе с мамой

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На базе Дома культуры «Дружба» поселения Вороновское начинает свою работу кружок для самых юных жителей поселения.

По сообщению представителей культурного учреждения, на занятия в кружок «Вместе с мамой» приглашают детей в возрасте от одного года. Для детей будут проходить комплексные игровые развивающие занятия по развитию речи, памяти, мышления. Кроме этого юных вороновцев будут обучать рисованию, лепке, аппликации и игре на музыкальных инструментах.

Занятия будет проводить педагог дошкольного образования Вера Харькова. Первая организационная встреча с педагогом состоится 13 сентября в Доме культуры «Дружба». Начало встречи в 13.00