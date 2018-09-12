Spiegel: не менее 3,6 тыс. детей подверглись насилию в католических учреждениях ФРГ

БЕРЛИН, 12 сентября. / ТАСС /. Не менее 3,6 тыс. детей подверглись насилию и домогательствам в католических учреждениях Германии в период с 1946 по 2014 год. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel со ссылкой на доклад Конференции немецких епископов (DBK).

В ходе исследования было изучено более 38 тыс. личных дел и документов 27 приходов в Германии. В итоге составители доклада пришли к выводу, что домогательствам подверглись в общей сложности 3677 детей, прежде всего мальчиков. Под подозрение попали около 1670 церковнослужителей.

В прошлом году стало известно, что как минимум 547 детей из хора мальчиков «Регенсбургер Домшпатцен» подвергались физическому насилию и сексуальным домогательствам со стороны священников и преподавателей в период с 1945 по начало 1990-х годов. Большинство преступлений было совершено в 1960-1970 годах. Виновные — преподаватель и директор гимназии — за аморальные действия были уволены. Оба умерли в 1984 году.