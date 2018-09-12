Spiegel: не менее 3,6 тыс. детей подверглись насилию в католических учреждениях ФРГ 

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Не менее 3,6 тыс. детей подверглись насилию и домогательствам в католических учреждениях Германии в период с 1946 по 2014 год. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel со ссылкой на доклад Конференции немецких епископов (DBK).
В ходе исследования было изучено более 38 тыс. личных дел и документов 27 приходов в Германии. В итоге составители доклада пришли к выводу, что домогательствам подверглись в общей сложности 3677 детей, прежде всего мальчиков. Под подозрение попали около 1670 церковнослужителей.
При этом, отмечает Der Spiegel, скорее всего, действительное число пострадавших значительно выше. Данные будут официально представлены католической церковью в Германии 25 сентября.
В прошлом году стало известно, что как минимум 547 детей из хора мальчиков «Регенсбургер Домшпатцен» подвергались физическому насилию и сексуальным домогательствам со стороны священников и преподавателей в период с 1945 по начало 1990-х годов. Большинство преступлений было совершено в 1960-1970 годах. Виновные — преподаватель и директор гимназии — за аморальные действия были уволены. Оба умерли в 1984 году.
В 1964-1994 годах хором руководил Георг Ратцингер — брат бывшего Папы Римского Бенедикта XVI. По мнению экспертов, он знал о случаях насилия над детьми.