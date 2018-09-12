6 курсов, на которые стоит пойти вместе со своим ребенком

Каждый родитель хочет продуктивно и весело проводить время со своими детьми. Это оставляет приятные воспоминания, укрепляет отношения с детьми и позволяет им чувствовать себя важными и любимыми. Мы подобрали несколько идей, чем заняться с ребенком, чтобы интересно было вам обоим. Все они просты и легко вписываются в повседневную жизнь.

1. Робототехника

Робототехника — одна из самых перспективных дисциплин будущего, которая занимается проектированием и разработкой автоматизированных машин — роботов. Когда мы говорим о роботах, мы представляем гигантские железные машины. Тем не менее в повседневной жизни мы сталкиваемся с ними на каждом шагу — это компьютеры, пылесосы, автоматические очистители для бассейнов и даже детские игрушки. Робототехника — это увлекательный и продуктивный способ обучения взрослых и детей основным концепциям технических наук, в частности математики, механики и программирования. Хотя роботы проектируются не в специализированных комплексах и не стреляют лазерами из глаз, дисциплина станет полезным увлечением для тебя и твоего ребенка. Робототехника может привить интерес к технологиям и инженерии, а также стать первым шагом на пути к построению карьеры юного конструктора.

2. Гончарное мастерство

Отличный повод провести время с ребеном — записаться на семейный мастер-класс по лепке глиняных изделий. Это может быть работа с гончарным кругом, создание глиняных или фарфоровых изделий, декор и выжигание посуды. Работа за гончарным кругом — это своеобразная арт-терапия, которая успокаивает, особенно после тяжелой рабочей недели, а также благоприятно сказывается на дисциплине и усидчивости ребенка, тренирует память, развивает мелкую моторику, внимание и логическое мышление.

3. Курс фотографии

Улыбайся и скажи «сыр»! Знаешь ли ты, кому впервые пришла идея сделать фотографию? Чтобы лучше узнать и понять искусство фотографии, запишись с ребенком на фотокурсы. Вам расскажут, кто сделал первый снимок и как развивалось фотоискусство с самых первых дней до появления современных цифровых камер. Научат работать с фототехникой и выбирать правильный ракурс для фотографий. Это поможет развить воображение и эстетический вкус, сформировать правильное понимание окружающего мира и делать хорошие фотографии в один щелчок.

4. Курсы рисования

Что может быть лучше, чем возможность заполнить пустую страницу и воплотить в жизнь наши мысли и идеи? Рисование помогает нам не только четко выражать свои эмоции, но и лучше понимать окружающую реальность. Оно также полезно тем, что стимулирует участки мозга, ответственные за мышление, речь, координацию и восприятие информации. Как ни странно, но рисование улучшает навыки быстрого принятия решений. Если рисунок идет не так, как было задумано, художник должен понять, как это исправить, при этом не испортив картину. Часто люди рисуют, чтобы снять стресс и почуствовать себя непринужденно: момент нанесения красок на холст близок к состоянию медитации.

5. Английский язык

Изучение языков — одна из лучших тренировок для развития мозговой деятельности, способности быстро обучаться и воспринимать информацию. Ты можешь начать изучать иностраннный язык вместе со своим ребенком. Чем раньше ты начнешь эти занятия, тем легче и быстрее ребенок его освоит. Преподаватели онлайн-школы английского языка All Right рекомендуют начинать занятия с 5 лет. В этом возрасте ребенок становится более усидчив и внимателен, чтобы заниматься по Skype. Чтобы понять, готов ребенок к такому формату занятий или нет, запиши его на бесплатный пробный урок. Программа обучения разработана согласно кембриджской коммуникативной методике, которая предполагает тренировку устной речи, словарного запаса, грамматики, навыков аудирования и чтения. Однако предпочтение отдаётся разговорной практике. Идеальная формула обучения, по мнению школы, — 2-3 занятия в неделю, а на выходных — бесплатный разговорный клуб, где твой ребенок получит возможность поговорить со школьниками из Англии и Америки. При таком расписании ребенок успевает отдохнуть и усвоить информацию между занятиями.

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