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Учёные: малыши общаются языком горилл
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Учёные: малыши общаются языком горилл 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Исследователи из Шотландии определили, что жесты детей первых лет жизни на 90% совпадают с языком общения обезьян. Так, из 52 известных детских движений 50 есть у шимпанзе и горилл, сообщает NEWS.RU.
Оказалось, что такие популярные детские жесты, как тыканье пальцем, топанье, битьё по груди, встряхивание головой и даже бросание предметов на определённое расстояние будут понятны для наших ближайших биологических родственников.
Однако современные малыши имеют два действия, которые неизвестны дикой обезьяне. Во-первых, дети чаще указывают пальцем, и данный жест несёт большую информационную нагрузку, которую гориллы и шимпанзе понять не способны.
Наконец, малыши машут рукой взрослым и друг другу в качестве приветствия/прощания, что также не было выявлено у обезьян в дикой природе.
Учёные считают, что такими «словами» люди пользовались в доисторическое время, когда язык только развивался. Всего у обезьян около 80 выявленных зоологами жестов.
Фото: Семья Шнайдер
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