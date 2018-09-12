Учёные: малыши общаются языком горилл

Исследователи из Шотландии определили, что жесты детей первых лет жизни на 90% совпадают с языком общения обезьян. Так, из 52 известных детских движений 50 есть у шимпанзе и горилл, сообщает NEWS.RU.

Оказалось, что такие популярные детские жесты, как тыканье пальцем, топанье, битьё по груди, встряхивание головой и даже бросание предметов на определённое расстояние будут понятны для наших ближайших биологических родственников.

Однако современные малыши имеют два действия, которые неизвестны дикой обезьяне. Во-первых, дети чаще указывают пальцем, и данный жест несёт большую информационную нагрузку, которую гориллы и шимпанзе понять не способны.

Наконец, малыши машут рукой взрослым и друг другу в качестве приветствия/прощания, что также не было выявлено у обезьян в дикой природе.

Учёные считают, что такими «словами» люди пользовались в доисторическое время, когда язык только развивался. Всего у обезьян около 80 выявленных зоологами жестов.

Фото: Семья Шнайдер