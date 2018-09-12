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В «Гермесе» на Дубнинской провели праздничную программу
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В «Гермесе» на Дубнинской провели праздничную программу 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В центре развития творчества детей и юношества «Гермес», который располагается на Дубнинской улице, провели праздничную программу. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Минувший выходной в нашем центре прошел ярко и насыщенно. Были организованы концертно-развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Конкурс «Цветочный джем» объединил всех посетителей, которые интересуются флористикой и цветоводством, — поделился подробностями сотрудник администрации.
Помимо этого, прошел конкурс рисунка на асфальте. Напомним, центр располагается по адресу улица Дубнинская, дом 21. (мю)
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