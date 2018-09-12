В Митине заработала студия авиамоделирования

Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» в Митине приглашает детей в возрасте от 7 до 12 лет на занятия в студию авиамоделирования. Об этом сообщила представитель учреждения Анфиса Кудрявцева.

— Ребята познакомятся с основами аэродинамики, научатся читать чертежи и самостоятельно изготовят модели самолетов и вертолетов, — рассказала Анфиса Кудрявцева.

Занятия проводятся на бюджетной основе по адресу: Ангелов переулок, дом 2, корпус 2 с понедельника по среду с 18. 00 до 20.00 и в воскресенье с 10.00 до 16.00. Уроки проводит педагог Рустэм Нургалеев.