В проезде Черепановых малышам помогут развить речь

В центре социальной помощи семье и детям «Коптево» проводится набор на занятия в группу «Паровозик» для дошколят от трех до шести лет.

— Детей обучат ритмике и основам хореографии, пальчиковой гимнастике, познакомят с окружающим миром. Кроме того, в группе работают нейропсихологи, проводятся занятия по развитию речи, — рассказал представитель центра.

Записаться и узнать подробное расписание можно по телефону 8 (499) 153-45-01.

ЦСПСиД «Коптево» расположен по адресу проезд Черепановых, дом 44. (мю)