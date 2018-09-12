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В проезде Черепановых малышам помогут развить речь
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В проезде Черепановых малышам помогут развить речь 

Управа района Коптево города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В центре социальной помощи семье и детям «Коптево» проводится набор на занятия в группу «Паровозик» для дошколят от трех до шести лет.
— Детей обучат ритмике и основам хореографии, пальчиковой гимнастике, познакомят с окружающим миром. Кроме того, в группе работают нейропсихологи, проводятся занятия по развитию речи, — рассказал представитель центра.
Записаться и узнать подробное расписание можно по телефону 8 (499) 153-45-01.
ЦСПСиД «Коптево» расположен по адресу проезд Черепановых, дом 44. (мю)
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