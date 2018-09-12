Занятие для юных художников пройдет в досуговом центре на Дубнинской улице

Для юных художников проведут занятие по рисованию в спортивно-досуговом центре «Вдохновение», расположенном на Дубнинской улице. Мастер-класс состоится 24 сентября.

— Ребята смогут что-то сотворить, проявить свою фантазию. Опытный педагог поможет детям в их творчестве, — поделилась подробностями заместитель директора центра Евгения Алексеева

На урок приглашаются дети старше семи лет. Справки по номеру телефона: 8 (499) 480-74-22. Напомним, центр «Вдохновение» находится по адресу улица Дубнинская, дом 6а. (мю)