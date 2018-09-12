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Родителям Лефортова помогут понять детей-подростков
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Родителям Лефортова помогут понять детей-подростков 

Управа района Лефортово 17 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
Беседа «Как родителю понять подростка?» состоится в субботу, 15 сентября, в библиотеке № 122 имени Грина. Об этом сообщила заведующая учреждением Оксана Мальцева.
— Практикующий психотерапевт, бизнес-тренер и мама двоих подростков Ирина Култашева расскажет, как помочь себе и ребенку безболезненно пережить переходной возраст, как разговаривать с ребенком, чем и как его увлечь, а также ответ на все интересующие родителей вопросы о воспитании подростков, — рассказала Мальцева.
Начало встречи в 11.00 по адресу: улица Волочаевская, дом 14А. (вт)
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